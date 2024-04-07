Лента "Саша против!" участвует в американском фестивале веб-сериалов

"Саша против!", сериал онлайн-кинотеатра "Premier", номинирован в 5-и категориях на фестивале веб-сериалов "LA Webfest", который будет проходить в США. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Лента Анны Зайцевой претендует на победу в следующих номинациях: "Лучший сериал", "Лучший драмеди-сериал", "Лучший режиссёр" и "Лучший оператор". Кроме того, картине могут дать награду за достижения имени основателя смотра Майкла Аякве-младшего.
Мероприятие будет проходить в Лос-Анджелесе 3 мая.
По сюжету сериала "Саша против!" девушка Саша и юноша Мамажан узнают, что их родители собираются связать себя узами брака. Однако сводные брат и сестра не могут ужиться вместе. Они начинают противостоять друг другу, и это приводит к неожиданному повороту.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.