Лента "Саша против!" участвует в американском фестивале веб-сериалов

Сериал "Саша против!" номинирован в 5-и категориях на американском кинофестивале

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"Саша против!", сериал онлайн-кинотеатра "Premier", номинирован в 5-и категориях на фестивале веб-сериалов "LA Webfest", который будет проходить в США. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: web.archive.org by Андрей Бобровский is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Лента Анны Зайцевой претендует на победу в следующих номинациях: "Лучший сериал", "Лучший драмеди-сериал", "Лучший режиссёр" и "Лучший оператор". Кроме того, картине могут дать награду за достижения имени основателя смотра Майкла Аякве-младшего.

Мероприятие будет проходить в Лос-Анджелесе 3 мая.

По сюжету сериала "Саша против!" девушка Саша и юноша Мамажан узнают, что их родители собираются связать себя узами брака. Однако сводные брат и сестра не могут ужиться вместе. Они начинают противостоять друг другу, и это приводит к неожиданному повороту.