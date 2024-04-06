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Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер высоко оценили фильм "Барби"

Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер восторженно отозвались о фильме "Барби"

0:49
Кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон и актриса Сигурни Уивер восторженно отозвались о фильме Греты Гервиг "Барби". Свои мысли насчёт картины они высказали в беседе с порталом "Letterboxd".

Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер восторженно отозвались о фильме "Барби"
Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сигурни Уивер сообщила, что фильм достоен гораздо больше "Оскаров", чем он получил в этом году. 

"Мне очень понравился "Барби". Я думаю, что фильм заслужил больше наград, и Грета Гервиг должна была получить номинацию на "Оскар", — сказала актриса.

В свою очередь, Джеймс Кэмерон тоже заверил, что проект получился достойным. При этом он сфокусировался на роли Марго Робби в создании кинокартины.

Ранее Pravda.Ru писала, что певица Шакира раскритиковала "Барби". По её мнению, фильм вызывает у зрителя неприязнь к мужчинам. Аналогично считают и её сыновья.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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