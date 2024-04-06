Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер высоко оценили фильм "Барби"

Режиссёр Джеймс Кэмерон и актриса Сигурни Уивер восторженно отозвались о фильме Греты Гервиг "Барби". Свои мысли насчёт картины они высказали в беседе с порталом "Letterboxd".
Сигурни Уивер сообщила, что фильм достоен гораздо больше "Оскаров", чем он получил в этом году.
"Мне очень понравился "Барби". Я думаю, что фильм заслужил больше наград, и Грета Гервиг должна была получить номинацию на "Оскар", — сказала актриса.
В свою очередь, Джеймс Кэмерон тоже заверил, что проект получился достойным. При этом он сфокусировался на роли Марго Робби в создании кинокартины.
Ранее Pravda.Ru писала, что певица Шакира раскритиковала "Барби". По её мнению, фильм вызывает у зрителя неприязнь к мужчинам. Аналогично считают и её сыновья.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.