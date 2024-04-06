Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер высоко оценили фильм "Барби"

Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер восторженно отозвались о фильме "Барби"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон и актриса Сигурни Уивер восторженно отозвались о фильме Греты Гервиг "Барби". Свои мысли насчёт картины они высказали в беседе с порталом "Letterboxd".

Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сигурни Уивер сообщила, что фильм достоен гораздо больше "Оскаров", чем он получил в этом году.

"Мне очень понравился "Барби". Я думаю, что фильм заслужил больше наград, и Грета Гервиг должна была получить номинацию на "Оскар", — сказала актриса.

В свою очередь, Джеймс Кэмерон тоже заверил, что проект получился достойным. При этом он сфокусировался на роли Марго Робби в создании кинокартины.

Ранее Pravda.Ru писала, что певица Шакира раскритиковала "Барби". По её мнению, фильм вызывает у зрителя неприязнь к мужчинам. Аналогично считают и её сыновья.