Актёр Джозеф Гатт подал в суд на прокурора и намерен взыскать 40 миллионов долларов

Джозеф Гатт из "Игры престолов" намерен взыскать с прокурора 40 миллионов долларов за ложные обвинения

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Джозеф Гатт, актёр из сериала "Игра престолов", подал в суд на прокурора Лос-Анджелеса за то, что он опорочил его честь. Об этом пишет "The Independent".

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По сообщению издания, ранее прокурор назвал актёра "серийным педофилом". Поэтому теперь Джозеф Гатт намерен судиться с обидчиком и взыскать с него 40 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.

При этом в число ответчиков также входит округ Лос-Анджелес, заместитель прокурора и местный детектив.

Напомним, что полиция арестовала Джозефа Гатта в 2022 году. Он подозревался в совершении преступления, касательно половой неприкосновенности лица не достигшего совершеннолетия. Однако его вину доказать не удалось. Теперь актёр хочет получить компенсацию.