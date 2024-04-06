Актёр Джозеф Гатт подал в суд на прокурора и намерен взыскать 40 миллионов долларов

Джозеф Гатт, актёр из сериала "Игра престолов", подал в суд на прокурора Лос-Анджелеса за то, что он опорочил его честь. Об этом пишет "The Independent".
По сообщению издания, ранее прокурор назвал актёра "серийным педофилом". Поэтому теперь Джозеф Гатт намерен судиться с обидчиком и взыскать с него 40 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.
При этом в число ответчиков также входит округ Лос-Анджелес, заместитель прокурора и местный детектив.
Напомним, что полиция арестовала Джозефа Гатта в 2022 году. Он подозревался в совершении преступления, касательно половой неприкосновенности лица не достигшего совершеннолетия. Однако его вину доказать не удалось. Теперь актёр хочет получить компенсацию.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.