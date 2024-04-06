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Актёр Джозеф Гатт подал в суд на прокурора и намерен взыскать 40 миллионов долларов

Джозеф Гатт из "Игры престолов" намерен взыскать с прокурора 40 миллионов долларов за ложные обвинения

0:49
Кино

Джозеф Гатт, актёр из сериала "Игра престолов", подал в суд на прокурора Лос-Анджелеса за то, что он опорочил его честь. Об этом пишет "The Independent".

Джозеф Гатт из "Игры престолов" намерен взыскать с прокурора 40 миллионов долларов за ложные обвинения
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По сообщению издания, ранее прокурор назвал актёра "серийным педофилом". Поэтому теперь Джозеф Гатт намерен судиться с обидчиком и взыскать с него 40 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда. 

При этом в число ответчиков также входит округ Лос-Анджелес, заместитель прокурора и местный детектив. 

Напомним, что полиция арестовала Джозефа Гатта в 2022 году. Он подозревался в совершении преступления, касательно половой неприкосновенности лица не достигшего совершеннолетия. Однако его вину доказать не удалось. Теперь актёр хочет получить компенсацию.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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