Новая версия "Хеллбоя" будет представлена зрителям уже этой осенью

"Хеллбой: Горбун" — всё, что нужно знать о грядущем фильме

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

В ходе интервью с TheWrap создатель "Хеллбоя" Майк Миньола заявил, что его новый фильм, "Хеллбой: Горбун", намечен к выходу уже этой осенью. Пока официальное подтверждение этой информации от дистрибьютора Ketchup Entertainment не поступило, однако это стало крупнейшей новостью о кинокомиксе за последние месяцы.

Фото: flickr.com by megadem is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Сценарий картины основан на одноименном сюжете комикса, отмеченном премией Айснера. Ранее уже сообщалось, что новая экранизация стремится быть ближе к первоисточнику. В этой истории парень из преисподней, оказавшись в глухой местности гор Аппалачи 1950-х годов, с новым агентом Б. П. Р. Д (Бюро паранормальных исследований и обороны) обнаруживает маленькую общину, преследуемую ведьмами под предводительством Горбуна, местного дьявола, чья связь с прошлым Хеллбоя вызывает ужас.

Джек Кеси примет на себя роль титульного героя в данном R-рейтинговом фильме, став третьим актером в истории франшизы. Режиссерское кресло занял Брайан Тейлор, ранее известный своим участием в режиссерском дуэте Невелдайн/Тейлор 2000-х годов, который прославился рядом фильмов, включая две части "Адреналина" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли и "Призрачный гонщик 2".



