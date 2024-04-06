Клаудиа Шиффер и Мэттью Вон не смогут установить розетки в историческом особняке из-за защитников природы

Клаудии Шиффер и её мужу запретили установку розеток в их историческом особняке

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Актрисе и модели Клаудии Шиффер, а также её мужу — режиссёру Мэттью Вон запретили устанавливать розетки в их историческом особняке, передаёт издание "Daily Mail".

Фото: geograph.org.uk by Bob Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что ранее семейная пара подала запрос, чтобы получить разрешение на частичный ремонт в огромном доме. Клаудиа Шиффер и Мэттью Вон планировали установить 4 розетки в гостиной.

Однако защитники природы запретили им делать это. Они посчитали, что такое вмешательство может нанести вред старинным панелям из дуба. В результате ведомство, в которое звёздная пара отправляла запрос, отказало им.

Особняк знаменитостей внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был возведён в 1574 году в честь короля Генриха VIII и построен в виде буквы "Н".

Ранее Pravda.Ru писала о необычных коллекциях актёров. Среди них присутствовала Клаудиа Шиффер.