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Клаудиа Шиффер и Мэттью Вон не смогут установить розетки в историческом особняке из-за защитников природы

Клаудии Шиффер и её мужу запретили установку розеток в их историческом особняке

1:00
Кино

Актрисе и модели Клаудии Шиффер, а также её мужу — режиссёру Мэттью Вон запретили устанавливать розетки в их историческом особняке, передаёт издание "Daily Mail".

Клаудии Шиффер и её мужу запретили установку розеток в их историческом особняке
Фото: geograph.org.uk by Bob Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что ранее семейная пара подала запрос, чтобы получить разрешение на частичный ремонт в огромном доме. Клаудиа Шиффер и Мэттью Вон планировали установить 4 розетки в гостиной. 

Однако защитники природы запретили им делать это. Они посчитали, что такое вмешательство может нанести вред старинным панелям из дуба. В результате ведомство, в которое звёздная пара отправляла запрос, отказало им.

Особняк знаменитостей внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был возведён в 1574 году в честь короля Генриха VIII и построен в виде буквы "Н".

Ранее Pravda.Ru писала о необычных коллекциях актёров. Среди них присутствовала Клаудиа Шиффер.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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