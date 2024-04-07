Кристина Асмус и Гарик Гусь взяли на себя ключевые роли в комедии "Обе две"

Кристина Асмус в главной роли: о чем новая комедия "Обе две" с Гариком Гусем?

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Актриса Кристина Асмус исполнила главную роль в комедийном фильме "Обе две", где ее партнером по сюжету стал Гарик Гусь. Эту информацию сообщает издание "7 дней".

Фото: commons.wikimedia.org by Д Хейсман is licensed under CC BY 3.0

Новый фильм откроет программу 46-го Международного московского кинофестиваля в апреле. Сюжет рассказывает о 14-летней девочке Глаше, живущей в провинции со своей бабушкой. В определенный момент бабушка умирает, и опеку над девочкой должна брать ее строгая тетя Валя. Однако Глаша убегает к младшей тете Ане, которая не ожидала ее приезда. Обстоятельства заставляют девушку и девочку отправиться в путешествие в компании гуся.

В фильме снялись Кристина Асмус, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько и Дмитрий Блохин. Премьера состоится 25 июля.