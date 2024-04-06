Том Хиддлстон рассказал, что он очень гордится вторым сезоном "Локи" и своим персонажем

Том Хиддлстон заявил, что очень гордится вторым сезоном "Локи"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Том Хиддлстон сообщил изданию "Variety", что очень гордится вторым сезоном сериала "Локи".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исполнитель роли главного героя также добавил, что ему импонирует жизненный путь его персонажа.

"Я очень горжусь тем, что мы сделали во втором сезоне. Пройти путь от потерянной, сломленной души в Асгарде, получить ещё один шанс и узнать о жизни так много, что он фактически приносит себя в жертву, чтобы защитить других людей. Это было невероятной честью", — заявил актёр.

Сериал "Локи" вышел на экраны в 2021 году. Сейчас в ленте есть 2 сезона. Картина показывает историю скандинавского бога Локи, который стал участником некой организации под названием "Управление временными изменениями".