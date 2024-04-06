Актриса Паулина Андреева рассказала о трудностях брака с Фёдором Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева сообщила о трудностях, которые возникают из-за семейной жизни с режиссёром Фёдором Бондарчуком. О них она рассказала во время беседы с YouTube-проектом "Театральный журнал".
Паулина Андреева заявила, что, поскольку она состоит в браке с популярным режиссёром, то вокруг неё всегда "очень мощный фон".
"То есть фон глобального недоверия к моим затеям. И когда киносообщество узнавало о том, что я пишу для Фёдора сценарии, все сочувствовали Фёдору", — пожаловалась актриса.
При этом Паулина Андреева сказала, что она может создать отличный сценарий. Однако отсутствие необходимой поддержки и недоверие значительно усложняют ситуацию.
"Сценарный цех просто разносил в пух и перья ещё на этапе узнавания о том, что я что-то собралась писать. Там очень конкурирующая среда, специфическая достаточно", — заявила она.
Напомним, что Паулина Андреева вышла замуж за Фёдора Бондарчука в 2019 году. Сейчас актриса играет в театре, а также пишет сценарии.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.