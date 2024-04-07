Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Шапиро: сыроедение и кетодиета не подходят для похудения
Константин Богомолов в течение 7 лет запрещал Юлии Захаровой рассказывать об их отношениях
Кения привлекает: число российских туристов увеличилось на 40% за полгода
Цены на брус и пиломатериалы для дач в России выросли на 25-30% за год
Готовим дома фруктово-ягодный смузи
Посадите редис "Злата"
Привычки, которое наносят вред коже с акне
Русские и китайцы больше всех покупают дома в Таиланде
Филиал «Росгосстраха» в Воронежской области получил перспективного руководителя
На какие уловки шли советские режиссеры, когда не было компьютерной графики

В советском кино для создания спецэффектов приходилось использовать муляжи и монтаж

1:00
Кино

Часто за кулисами съемок происходят интересные моменты, связанные с необходимостью воплотить сложные художественные задачи. Чтобы добиться нужного эффекта, нередко приходится импровизировать.

В советском кино для создания спецэффектов приходилось использовать муляжи и монтаж
Фото: YouTube канал Володимир Гуторов by Скриншот видео YouTube канала Володимир Гуторов is licensed under public domain

"Тот самый Мюнхгаузен", 1980.

Чтобы показать историю про вишневое дерево на голове оленя, понадобилась смекалка, поскольку компьютерные технологии в те времена были недоступны. В кадре вместо настоящего оленя показан марал. А пышную крону цветущего вишневого дерева по площадке носил человек. При монтаже кадры с животным и артистом совместили.

"Трое в лодке, не считая собаки, 1979".

В сцене, когда герои гонятся за сомом, в воде у лодки "плещется" поролоновая имитация рыбы. Сцена оказалась непростой в исполнении, было снято очень много дублей, и макет сильно поистрепался. В результате реквизиторы заменили поролоновую рыбину на обычное бревно. Уловка осталась незамеченной.

Тот самый Мюнхгаузен - Олень с вишнёвым деревом
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Депутат Свищев считает хорошей идею Винер провести совет по поводу участия россиян в Олимпиаде-2024
Недавний анализ трехмерной карты Вселенной поставил вопрос о непостоянстве свойств темной энергии
Шесть привычек, которые, казалось бы, здоровы, но могут помешать вам потерять вес
Reuters: бизнесмен Мохамед Аль-Аббар продает свои активы в Белоруссии
Актриса Илана Дылдина сообщила, что ей приходилось использовать псевдоним из-за сложной фамилии
Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать
Автоэксперт Кадаков провел анализ и сообщил, что нужно поменять в машине весной
Снижение интереса к египетским турам: причины и влияние на цены
Знаменитый юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в кино
Как приготовить спагетти с грибами и овощами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников