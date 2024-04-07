На какие уловки шли советские режиссеры, когда не было компьютерной графики

Часто за кулисами съемок происходят интересные моменты, связанные с необходимостью воплотить сложные художественные задачи. Чтобы добиться нужного эффекта, нередко приходится импровизировать.
"Тот самый Мюнхгаузен", 1980.
Чтобы показать историю про вишневое дерево на голове оленя, понадобилась смекалка, поскольку компьютерные технологии в те времена были недоступны. В кадре вместо настоящего оленя показан марал. А пышную крону цветущего вишневого дерева по площадке носил человек. При монтаже кадры с животным и артистом совместили.
"Трое в лодке, не считая собаки, 1979".
В сцене, когда герои гонятся за сомом, в воде у лодки "плещется" поролоновая имитация рыбы. Сцена оказалась непростой в исполнении, было снято очень много дублей, и макет сильно поистрепался. В результате реквизиторы заменили поролоновую рыбину на обычное бревно. Уловка осталась незамеченной.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.