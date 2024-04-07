На какие уловки шли советские режиссеры, когда не было компьютерной графики

В советском кино для создания спецэффектов приходилось использовать муляжи и монтаж

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Часто за кулисами съемок происходят интересные моменты, связанные с необходимостью воплотить сложные художественные задачи. Чтобы добиться нужного эффекта, нередко приходится импровизировать.

Фото: YouTube канал Володимир Гуторов by Скриншот видео YouTube канала Володимир Гуторов is licensed under public domain

"Тот самый Мюнхгаузен", 1980.

Чтобы показать историю про вишневое дерево на голове оленя, понадобилась смекалка, поскольку компьютерные технологии в те времена были недоступны. В кадре вместо настоящего оленя показан марал. А пышную крону цветущего вишневого дерева по площадке носил человек. При монтаже кадры с животным и артистом совместили.

"Трое в лодке, не считая собаки, 1979".

В сцене, когда герои гонятся за сомом, в воде у лодки "плещется" поролоновая имитация рыбы. Сцена оказалась непростой в исполнении, было снято очень много дублей, и макет сильно поистрепался. В результате реквизиторы заменили поролоновую рыбину на обычное бревно. Уловка осталась незамеченной.