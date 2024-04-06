Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые сумели воссоздать ложные воспоминания и удалить их из памяти человека
Ветеринары рассказали, почему собака может отказаться от корма
Певица Диана Макарова объяснила свой провал на "Голосе" проблемами со здоровьем
Участница "Холостяка" считает неинтересным проект "Невеста. Экстра Любовь"
Тренер объяснила, кому нельзя практиковать йогу
Эксперт Водолазский: для снижения инфляции необходимо увеличивать предложение товаров на рынке
Садальский загадал подписчикам загадку про девочку с кривыми ногами
Делимся культурами, которые лучше всего сажать сейчас в теплицу
Какие марки автомобилей лидируют на российских дорогах
В этих фильмах герои пропали бесследно, и их никто не может найти

Они пропали бесследно: 3 фильма о загадочных исчезновениях

1:06
Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых герои бесследно исчезли.

Они пропали бесследно: 3 фильма о загадочных исчезновениях
Фото: unsplash.com by Sweet Ice Cream Photography is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Иcчезновение", 2009 год

Однажды у работника банка Джека Бишопа пропадает дочь. Отец не желает верить в гибель девочки. Его начинают мучить странные видения её кончины, словно напоминание, что ему следует поторопиться с поисками дочери.

"Подмена", 2008 год

Картина основана на реальных событиях.

В 20-х годах прошлого века у Кристин Коллинз пропадает сын. Она решает обратиться в полицию. Спустя некоторое время сотрудники находят ребёнка. Однако сердце матери понимает, что на самом деле ей вернули вовсе не её сына. Окружающие отказываются этому верить.

"Иллюзия полёта", 2005 год

Кайл Пратт садится вместе с дочерью Джулией на рейс. Но во время полёта мать неожиданно обнаруживает, что её ребёнок бесследно пропал. Она начинает искать девочку, но её нигде нет. Причём окружающие сообщают женщине, что на борт она прошла одна...

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Последние материалы
Иммануил Кант появиться в Калининграде
Путин подписал указ, упрощающий выкуп госимущества для малого и среднего бизнеса
Американские ученые выяснили, влияет ли порода на поведение собаки
Российский фильм "Чума" попал в основной конкурс кинофестиваля Германии
Яркие цвета и необычная форма: фуксия
Тренер рассказала об упражнениях, которые за месяц улучшат осанку
Дочка Тимати учит корейский язык, чтобы выйти замуж за корейца
Недостаточная защита от коррозии: проблема китайских автомобилей
Ведущий шоу "Своя игра" Кулешов объяснил бедностью игроков выбор мантий
Дачники будут жить по новым законам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников