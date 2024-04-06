В этих фильмах герои пропали бесследно, и их никто не может найти

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых герои бесследно исчезли.
Однажды у работника банка Джека Бишопа пропадает дочь. Отец не желает верить в гибель девочки. Его начинают мучить странные видения её кончины, словно напоминание, что ему следует поторопиться с поисками дочери.
Картина основана на реальных событиях.
В 20-х годах прошлого века у Кристин Коллинз пропадает сын. Она решает обратиться в полицию. Спустя некоторое время сотрудники находят ребёнка. Однако сердце матери понимает, что на самом деле ей вернули вовсе не её сына. Окружающие отказываются этому верить.
Кайл Пратт садится вместе с дочерью Джулией на рейс. Но во время полёта мать неожиданно обнаруживает, что её ребёнок бесследно пропал. Она начинает искать девочку, но её нигде нет. Причём окружающие сообщают женщине, что на борт она прошла одна...
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.