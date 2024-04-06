В этих фильмах герои пропали бесследно, и их никто не может найти

Они пропали бесследно: 3 фильма о загадочных исчезновениях

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых герои бесследно исчезли.

Фото: unsplash.com by Sweet Ice Cream Photography is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Иcчезновение", 2009 год

Однажды у работника банка Джека Бишопа пропадает дочь. Отец не желает верить в гибель девочки. Его начинают мучить странные видения её кончины, словно напоминание, что ему следует поторопиться с поисками дочери.

"Подмена", 2008 год

Картина основана на реальных событиях.

В 20-х годах прошлого века у Кристин Коллинз пропадает сын. Она решает обратиться в полицию. Спустя некоторое время сотрудники находят ребёнка. Однако сердце матери понимает, что на самом деле ей вернули вовсе не её сына. Окружающие отказываются этому верить.

"Иллюзия полёта", 2005 год

Кайл Пратт садится вместе с дочерью Джулией на рейс. Но во время полёта мать неожиданно обнаруживает, что её ребёнок бесследно пропал. Она начинает искать девочку, но её нигде нет. Причём окружающие сообщают женщине, что на борт она прошла одна...