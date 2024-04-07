Джеймс Кэмерон восторженно оценил фильм "Дюна 2" Дени Вильнёва: новый шедевр научной фантастики

Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон, создатель известных фильмов, таких как "Аватар" и "Титаник", дал интервью французской газете Le Figaro. В ходе беседы была затронута научно-фантастическая лента "Дюна 2" режиссёра Дени Вильнёва. По мнению Кэмерона, это великолепный фильм.
Ранее Стивен Спилберг, создатель "Челюстей", также отозвался положительно о картине. Он назвал её одним из лучших научно-фантастических фильмов, которые ему когда-либо доводилось видеть.
Сюжет второй части "Дюны" фокусируется на Поле Атрейдесе и его адаптации к местной среде жителей планеты Арракис. Значительная часть времени в фильме уделена персонажу Чани, роль которой исполняет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна", выпущенного в 1965 году.
Сборы "Дюны 2" по всему миру превысили 600 млн долларов.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.