Джеймс Кэмерон восторженно оценил фильм "Дюна 2" Дени Вильнёва: новый шедевр научной фантастики

Джеймс Кэмерон: "Дюна 2" — великолепный фильм

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Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон, создатель известных фильмов, таких как "Аватар" и "Титаник", дал интервью французской газете Le Figaro. В ходе беседы была затронута научно-фантастическая лента "Дюна 2" режиссёра Дени Вильнёва. По мнению Кэмерона, это великолепный фильм.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее Стивен Спилберг, создатель "Челюстей", также отозвался положительно о картине. Он назвал её одним из лучших научно-фантастических фильмов, которые ему когда-либо доводилось видеть.

Сюжет второй части "Дюны" фокусируется на Поле Атрейдесе и его адаптации к местной среде жителей планеты Арракис. Значительная часть времени в фильме уделена персонажу Чани, роль которой исполняет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна", выпущенного в 1965 году.

Сборы "Дюны 2" по всему миру превысили 600 млн долларов.