Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты выделили самые популярные блюда среди пассажиров поездов
Специалисты СПб ГУАП представили новый алгоритм для синхронизации времени между бортовыми системами космических аппаратов
Bloomberg: центральный банк Китая увеличивает закупки золота 17 месяцев подряд
В Таиланде разрабатывается инициатива о бесплатной экстренной медпомощи для туристов
Посадите на участке это редкое растение
Юрий Стоянов заявил, что актеры должны заниматься искусством, а не политикой
Автоэксперт Кондрашов: в РФ начали чаще угонять Chery, Geely и Haval
Какие действия хозяина раздражают кошку: не делайте так
Как обустроить уютный спортивный уголок
Джеймс Кэмерон восторженно оценил фильм "Дюна 2" Дени Вильнёва: новый шедевр научной фантастики

Джеймс Кэмерон: "Дюна 2" — великолепный фильм

0:58
Кино

Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон, создатель известных фильмов, таких как "Аватар" и "Титаник", дал интервью французской газете Le Figaro. В ходе беседы была затронута научно-фантастическая лента "Дюна 2" режиссёра Дени Вильнёва. По мнению Кэмерона, это великолепный фильм.

Джеймс Кэмерон: "Дюна 2" — великолепный фильм
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее Стивен Спилберг, создатель "Челюстей", также отозвался положительно о картине. Он назвал её одним из лучших научно-фантастических фильмов, которые ему когда-либо доводилось видеть.

Сюжет второй части "Дюны" фокусируется на Поле Атрейдесе и его адаптации к местной среде жителей планеты Арракис. Значительная часть времени в фильме уделена персонажу Чани, роль которой исполняет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна", выпущенного в 1965 году.

Сборы "Дюны 2" по всему миру превысили 600 млн долларов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Последние материалы
Специалисты СПб ГУАП представили новый алгоритм для синхронизации времени между бортовыми системами космических аппаратов
Bloomberg: центральный банк Китая увеличивает закупки золота 17 месяцев подряд
Джеймс Кэмерон: "Дюна 2" — великолепный фильм
В Таиланде разрабатывается инициатива о бесплатной экстренной медпомощи для туристов
Посадите на участке это редкое растение
Юрий Стоянов заявил, что актеры должны заниматься искусством, а не политикой
Автоэксперт Кондрашов: в РФ начали чаще угонять Chery, Geely и Haval
Какие действия хозяина раздражают кошку: не делайте так
Как обустроить уютный спортивный уголок
Цветок ромашки, экстракт алоэ и прочие увлажняющие компоненты для спасения пересушенных волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников