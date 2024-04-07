Они 7 лет были вместе, но она ушла от него: почему Юлия Захарова бросила мужа Собчак Константина Богомолова

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Константин Богомолов в течение 7 лет запрещал Юлии Захаровой рассказывать об их отношениях

Кино

Константин Богомолов, известный своими нетривиальными постановками классических пьес, выбирает себе характерных женщин, выделяющихся смелым мировоззрением и харизмой.

Константин Богомолов в течение 7 лет запрещал Юлии Захаровой рассказывать об их отношениях
Фото: YouTube канал Информ TV by Скриншот из видео YouTube канала Информ TV is licensed under public domain

В прошлом режиссер состоял в отношениях со звездными коллегами, такими как Ника Пыхова и актриса Дарья Мороз, которая стала его первой женой. За время их брака в этом союзе родилась дочь Аня. Однако, когда ей исполнилось восемь лет, пара рассталась. Позже режиссер начал встречаться с телеведущей Ксенией Собчак, и эти отношения вскоре переросли в его знаменитую свадьбу на катафалке.

Мало кто знает, что в юности у Константина Богомолова был роман с Юлией Захаровой, известной по роли соседки в ситкоме "Счастливы вместе". Захарова рассказала, что Богомолов не хотел раскрывать их связь, и это обижало ее. Тем не менее она вспоминает об этом времени только теплыми словами, потому что Константин был очень добрым и щедрым. Они прожили семь лет в гражданском браке, и Юлия смогла даже сблизиться с матерью Богомолова. Несостоявшаяся свекровь очень хорошо относилась к избраннице своего сына.

Со временем Юлии стало ясно, что она уже не любит Константина, так как раньше, чувства остыли. В интервью актриса призналась, что Богомолов сразу обозначил свое нежелание заводить детей, потому что его жизнь посвящена искусству. Поначалу ее это устраивало, но с возрастом женщина поняла, что мечтает испытать радость материнства, и пришло осознание, что дальше им не по пути. Это стало окончательной точкой в семилетних отношениях Богомолова и Захаровой.

Жила с Богомоловым, терпела побои... Как спустя годы выглядит "Лена- Полено" - актриса Юлия Захарова
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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