Майкл Джей Фокс готов сыграть новую роль после временного перерыва

Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс выразил желание вернуться к съемкам в кино

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Майкл Джей Фокс, известный по фильмам "Назад в будущее" и "Семейные узы", объявил о своем временном отступлении от актерского мира в 2020 году из-за болезни Паркинсона, которая затрудняла ему запоминание диалогов. Несмотря на то что с того времени он не принимал участия в кино или телевизионных проектах, за исключением гостевой роли в сериале "Хорошая борьба" в 2020 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hudson is licensed under CC BY 2.0

Фокс заявил, что возможность сняться в фильме была бы для него волнующим и замечательным опытом, и он был бы рад предложенной ему подходящей роли.

В интервью на подкасте Майка Бирбигли "Working It Out" в 2022 году, Фокс признался, что временно отказался от актерской карьеры из-за трудностей с запоминанием реплик. Проблемы возникали как на съемках "Хорошей борьбы", так и во время работы над сериалом "Назначенный выживший".