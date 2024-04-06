Самая пожилая актриса, которая снялась в фильме в 114 лет

Ей было 114 на момент съёмок: самая пожилая актриса

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Француженка Жанна Кальман (1875-1997) является не только старейшим человеком в мире, но и самой пожилой актрисой.

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

В возрасте 114 лет она приняла участие в эпизоде фильма "Винсент и я". Долгожительница исполнила роль самой себя.

По сюжету картины главная героиня Джоанна увлекается написанием картин. Однажды некий человек решает купить несколько её творений и просит создать ещё. Из новостей девушка узнаёт о дорогостоящей сделке за картину Винсента Ван Гога. Тогда она отправляется в Амстердам, чтобы отыскать таинственного покупателя.

Кстати, по словам Жанны Кальман, она была знакома с художником-постипрессионистом лично. Долгожительница рассказывала, что встретила Ван Гога в 1888 году в магазине родственника. Однако тогда он ей не понравился. По её словам, художник был неприятным и небрежно одетым.