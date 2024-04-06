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Странное совпадение: все жёны разводятся с Томом Крузом в 33 года

Жёны разводятся с ним в 33: несчастливое число Тома Круза

1:28
Кино

Том Круз — всемирно известный актёр. Он принимал участие во многих кинокартинах, например, в "Миссия невыполнима" и "Война миров". Однако несмотря на известность, в личной жизни ему никогда не везло: у актёра было 3 брака и с каждой из жён он развёлся. Причём всем им исполнилось 33 года на момент прекращения отношений.

Жёны разводятся с ним в 33: несчастливое число Тома Круза
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мими Роджерс

Том Круз впервые женился на коллеге Мими Роджерс в 1987 году. Изначально у пары всё развивалось прекрасно, однако спустя 3 года они подали на развод. 

Кстати, именно первая супруга сподвигла Тома Круза обратить внимание на саентологию.

Николь Кидман

В 1990 году деятель кино оформил брак с актрисой Николь Кидман. При этом спустя некоторое время пара усыновила двух детей — Изабеллу и Коннора.

Тем не менее в 2001 году они развелись. Одной из причин выступили саентологи: они утверждали, что Николь Кидман не пара актёру.

Кэти Холмс

Последней женой Тома Круза стала актриса Кэти Холмс. В 2006 году у пары родилась дочь Сури. Спустя полгода они поженились. Отношения актёров развивались отлично и казалось, ничего не может их разрушить.

Однако прожив вместе 6 лет, они неожиданно развелись. Инициатором была Кэти Холмс.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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