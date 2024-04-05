Звезда "Реальных пацанов" и его девушка опубликовали первые снимки малыша после появления на свет

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов и блогерша Александра Калмыкова опубликовали в Instagram* первые фотографии с малышом.
Всего влюблённая пара выложила 5 снимков. Они чёрно-белые, и на них изображён актёр, его девушка и новорожденный сын.
"Самые первые кадры нашего великого счастья! Тут малыш — только появился на свет, искренние эмоции, непередаваемые чувства, огромная любовь", — подписали фотографии родители.
При этом они рассказали вкратце о том, как прошли роды.
"Всё прошло на одном дыхании — без прокола пузыря, эпидуральной анестезии, капельниц, стимуляторов. За 7 часов с начала первых, слабых схваток", — написано в посте.
Напомним, что 4 апреля у пары родился сын, которого они назвали Кириллом.
* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.