Звезда "Реальных пацанов" и его девушка опубликовали первые снимки малыша после появления на свет

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова выложили первые кадры малыша после рождения

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов и блогерша Александра Калмыкова опубликовали в Instagram* первые фотографии с малышом.

Фото: instagram.com/selivanov_v by Instagram-аккаунт Владимира Селиванова is licensed under public domain

Всего влюблённая пара выложила 5 снимков. Они чёрно-белые, и на них изображён актёр, его девушка и новорожденный сын.

"Самые первые кадры нашего великого счастья! Тут малыш — только появился на свет, искренние эмоции, непередаваемые чувства, огромная любовь", — подписали фотографии родители.

При этом они рассказали вкратце о том, как прошли роды.

"Всё прошло на одном дыхании — без прокола пузыря, эпидуральной анестезии, капельниц, стимуляторов. За 7 часов с начала первых, слабых схваток", — написано в посте.

Напомним, что 4 апреля у пары родился сын, которого они назвали Кириллом.

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