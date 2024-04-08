Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие упражнения с отягощением для женщин
Некоторые объекты критической инфраструктуры Украины практически полностью уничтожены
Актёр Александр Домогаров может уйти со сцены из-за проблем с позвоночником
Важная информация о регистрации транспортных средств: ключевые моменты для владельцев
Forbes: армия Украины испытывает тяжелейший дефицит боеприпасов
Иосиф Пригожин похвастался экзотическим тортом на своём юбилее
Отказ от сахара благотворно влияет на внешность
Зелёная фасоль с лимоном и чесноком: простой рецепт
Самое теплое море в мире — красное
Не для слабонервных: какие отвратительные вещи актёры делали по-настоящему на съёмках культовых фильмов

Самые отвратительные вещи, которые пришлось делать актёрам на съёмках знаменитых фильмов

3:09
Кино

Говорят, что искусство требует жертв, но иногда актёры решались на нечто настолько ужасное, что даже слово "жертва" звучит слишком слабо.

Самые отвратительные вещи, которые пришлось делать актёрам на съёмках знаменитых фильмов
Фото: flickr.com by chapmankj75 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Николас Кейдж должен был по роли в фильме "Поцелуй вампира" проглотить сырое яйцо, однако самому актёру показалось это недостаточным, и он по собственной инициативе решил отведать живых тараканов.

"Я рассматривал это с деловой точки зрения, потому что, когда люди видят, как таракан залезает мне в рот, они действительно реагируют", — говорил Кейдж.

Вспоминая те страшные минуты, актёр уверял, что больше никогда и ни за что не согласится на подобный опыт, но у него хватало сил шутить: он говорил, что, если люди перестанут бояться есть насекомых, они больше никогда не будут голодать, потому что в тараканах много белка и других питательных веществ.

Тони Тодд никого не ел, но ему пришлось пережить не менее тяжёлое испытание: в фильме "Кэндимэн" по его коже ползало огромное количество пчёл. Актёр понимал всю тяжесть своего положения и потребовал 1000 долларов за каждый укус насекомого. В итоге они укусили его 23 раза и таким образом обеспечили Тодду неплохой дополнительный заработок.

В "Возвращении Бэтмена" Тима Бёртона актриса Мишель Пфайфер положила себе в рот живую птицу, после чего закрыла рот и открыла его лишь через несколько секунд, чтобы дать птице улететь.

"Не думаю, что когда-либо я был так впечатлён. Пока камера работала, у неё во рту была живая птица. Это длилось четыре или пять секунд. А потом она позволила ей вылететь. Это было до компьютерной графики, это было до появления цифровых технологий. Это произошло так быстро, что можно подумать, что это был какой-то эффект", — вспоминал Тим Бёртон.

Интересно, что в фильме "Чарли и шоколадная фабрика", снятом тем же Бёртоном, есть похожий эпизод, когда Вилли Вонка в исполнении Джонни Деппа кладёт в рот работнику фабрики леденец и конфета превращается в маленькую птичку, которая сидит на языке у перепуганного мужчины и машет крыльями.

Джессика Честейн, сыгравшая взрослую Беверли в фильме "Оно 2", искупалась в 17 тысячах литров крови, правда, искусственной, но от этого актрисе было не менее мерзко погружаться в красную жидкость. Чейстен вспоминала, что кровь была похожа на слизь и попадала ей в уши и глаза.

В фильме "Газетчик" Николь Кидман по-настоящему сходила в туалет по-маленькому на ногу своего партнёра по съёмкам Зака Эфрона. По сюжету героиня таким образом спасает его от укуса медузы. Актриса согласилась на такое предложение без раздумий: она не видит ничего ужасного в этом действии и считает, что раз это было оправдано сюжетом, значит, так и нужно было поступить.

Ради роли в фильме "Спасительный рассвет" Кристиан Бейл ел живых личинок, что, пожалуй, ещё противнее, чем поедание тараканов. Актёр со смехом вспоминал, какими были лица его партнёров, когда они наблюдали за его "пиршеством" и спрашивали, должны ли они сделать то же самое.

"На самом деле тот кадр был испорчен, потому что я просто валился от хохота", — говорил Бейл.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
В Часов Яре морпехи ВС РФ захватывают опорники, в город брошены остатки "Азова"* Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Последние материалы
В МИД прокомментировали освещение теракта в "Крокусе" в западных СМИ
Зеленский просит обеспечить защиту Харькова у Запада
Эпизод "Ералаша", от которого краснеют самые стеснительные зрители
Силовая тренировка на беговой дорожке
"Ведомости": страховые компании компенсируют кредиты для пострадавших в "Крокусе"
Что не стоит сажать рядом с луком?
Осужденная за взятничество госслужащая собирается отправиться на СВО
Топ-5 самых загадочных мест на планете
Женщине, страдающей депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности, в Нидерландах разрешили эвтаназию
Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников