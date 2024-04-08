Не для слабонервных: какие отвратительные вещи актёры делали по-настоящему на съёмках культовых фильмов

Самые отвратительные вещи, которые пришлось делать актёрам на съёмках знаменитых фильмов

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Говорят, что искусство требует жертв, но иногда актёры решались на нечто настолько ужасное, что даже слово "жертва" звучит слишком слабо.

Фото: flickr.com by chapmankj75 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Николас Кейдж должен был по роли в фильме "Поцелуй вампира" проглотить сырое яйцо, однако самому актёру показалось это недостаточным, и он по собственной инициативе решил отведать живых тараканов.

"Я рассматривал это с деловой точки зрения, потому что, когда люди видят, как таракан залезает мне в рот, они действительно реагируют", — говорил Кейдж.

Вспоминая те страшные минуты, актёр уверял, что больше никогда и ни за что не согласится на подобный опыт, но у него хватало сил шутить: он говорил, что, если люди перестанут бояться есть насекомых, они больше никогда не будут голодать, потому что в тараканах много белка и других питательных веществ.

Тони Тодд никого не ел, но ему пришлось пережить не менее тяжёлое испытание: в фильме "Кэндимэн" по его коже ползало огромное количество пчёл. Актёр понимал всю тяжесть своего положения и потребовал 1000 долларов за каждый укус насекомого. В итоге они укусили его 23 раза и таким образом обеспечили Тодду неплохой дополнительный заработок.

В "Возвращении Бэтмена" Тима Бёртона актриса Мишель Пфайфер положила себе в рот живую птицу, после чего закрыла рот и открыла его лишь через несколько секунд, чтобы дать птице улететь.

"Не думаю, что когда-либо я был так впечатлён. Пока камера работала, у неё во рту была живая птица. Это длилось четыре или пять секунд. А потом она позволила ей вылететь. Это было до компьютерной графики, это было до появления цифровых технологий. Это произошло так быстро, что можно подумать, что это был какой-то эффект", — вспоминал Тим Бёртон.

Интересно, что в фильме "Чарли и шоколадная фабрика", снятом тем же Бёртоном, есть похожий эпизод, когда Вилли Вонка в исполнении Джонни Деппа кладёт в рот работнику фабрики леденец и конфета превращается в маленькую птичку, которая сидит на языке у перепуганного мужчины и машет крыльями.

Джессика Честейн, сыгравшая взрослую Беверли в фильме "Оно 2", искупалась в 17 тысячах литров крови, правда, искусственной, но от этого актрисе было не менее мерзко погружаться в красную жидкость. Чейстен вспоминала, что кровь была похожа на слизь и попадала ей в уши и глаза.

В фильме "Газетчик" Николь Кидман по-настоящему сходила в туалет по-маленькому на ногу своего партнёра по съёмкам Зака Эфрона. По сюжету героиня таким образом спасает его от укуса медузы. Актриса согласилась на такое предложение без раздумий: она не видит ничего ужасного в этом действии и считает, что раз это было оправдано сюжетом, значит, так и нужно было поступить.

Ради роли в фильме "Спасительный рассвет" Кристиан Бейл ел живых личинок, что, пожалуй, ещё противнее, чем поедание тараканов. Актёр со смехом вспоминал, какими были лица его партнёров, когда они наблюдали за его "пиршеством" и спрашивали, должны ли они сделать то же самое.