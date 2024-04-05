Актёр Саша Барон Коэн разводится с женой после отношений, длиной в 22 года

Саша Барон Коэн, звезда фильма "Борат", подал на развод с женой Айлой Фишер. Об этом они рассказали в социальной сети Instagram*.
"После долгого теннисного матча, который длился более 20 лет, мы наконец откладываем ракетки. В 2023 году мы подали заявление на развод", — сказано в сообщении.
При этом пара попросила уважать их право на личную жизнь. Они заверили, что продолжат вместе воспитывать детей.
Саша Барон Коэн и Айла Фишер познакомились в 2002 году в Австралии, во время праздника. Тогда же они начали встречаться, а в 2010-м поженились. У них есть трое детей: Олив (2007), Элула (2010) и Монтгомери (2015).
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