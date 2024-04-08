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Магическая сила слёз: Глафире Тархановой было достаточно расплакаться, чтобы получить роль в "Обоюдном согласии"

Глафира Тарханова получила роль в "Обоюдном согласии" после того, как расплакалась на глазах у Валерии Гай Германики

1:58
Кино

Для любого актёра огромная боль — чувствовать свою невостребованность и сниматься не в тех фильмах, в каких хотелось бы. Так было, например, у прекрасной, но несчастной Мэрилин Монро, которой предлагали исключительно роли легкомысленных блондинок, в то время как она мечтала воплотить сложный и глубокий образ. Так получилось и у Глафиры Тархановой.

Глафира Тарханова получила роль в "Обоюдном согласии" после того, как расплакалась на глазах у Валерии Гай Германики
Фото: https://vk.com/glafira.tarhanova by Глафира Тарханова » Official group в vk.com is licensed under public domain

С 2015 года, когда Тарханова сыграла Дашу в "Изменах", ей не предлагали серьёзных ролей, но сейчас творческая жизнь актрисы изменилась в лучшую сторону.

Тарханова снялась в сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". Можно сказать, что актриса получила эту роль благодаря своим слезам, в которых излила всё своё отчаяние. Это произошло на шоу Германики "Лера в большом городе". Рассказывая о том, что режиссёры не замечают её потенциала, Тарханова в какой-то момент расплакалась.

Германика вглядывалась в свою гостью и понимала, что она действительно будет стараться и что из неё не придётся ничего вытягивать, как бывает при работе с некоторыми другими артистами. Когда Германика получила сценарий "Обоюдного согласия", она сразу же предложила Тархановой роль главной героини, и та с радостью согласилась и даже пошла на некоторые жертвы: актриса решилась на съёмки в обнажённом виде, хотя её муж этого не одобряет.

Валерия Гай Германика очень ценит Глафиру Тарханову как актрису и желает ей, чтобы её карьера теперь снова пошла в гору. К слову, в основном Германика предпочитает снимать непрофессиональных артистов: она не любит систему Станиславского и считает, что эмоции человека без актёрского образования часто выглядят живее, поскольку он не злоупотребляет актёрскими приёмами и не привязывается к определённому типажу.

В "Обоюдном согласии" Диана Арбенина сыграла следователя, а Глафира Тарханова — женщину, напавшую с ножом на мужа из-за его многолетнего абьюза.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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