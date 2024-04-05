Актёр Василий Ливанов опроверг сообщения СМИ о вероятном раке

Василий Ливанов опроверг сообщения СМИ о раке

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Василий Ливанов, народный артист РСФСР, опроверг слухи об онкологическом заболевании. Об этом он рассказал телеканалу "RT".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Деятель кино сообщил, что рак — это "наглая ложь". Он также добавил, что с ним всё хорошо, и неизвестный просто решил подтолкнуть его на скандал.

"Это кто-то решил меня спровоцировать на скандал. Со мной всё в порядке", — сказал актёр.

При этом Василий Ливанов дал изданию "Комсомольская правда" ещё один комментарий.

"Какой-то мерзавец распространил слух, что у меня онкология. <...> Недоброжелатели занимаются клеветой. Вы же со мной разговариваете и по голосу слышите, что со мной всё в порядке", — заявил деятель кино.

Ранее СМИ начали писать о том, что врачи заподозрили у Василия Ливанова онкологию, после того, как он сходил к медикам.