На Камчатке завершились съёмки сериала "Аутсорс" с Иваном Янковским

Завершились съёмки сериала "Аутсорс" с Иваном Янковским из "Слова пацана" в главной роли

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

На Камчатке завершились съёмки сериала "Аутсорс", главную роль в котором исполнил Иван Янковский из проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что в основе будущей 8-серийной ленты лежит произведение Дениса Драгунского "Дочь военного пенсионера". Её премьера должна пройти в 2025 году, в онлайн-кинотеатре Okko.

В качестве режиссёра картины выступил Душан Глигоров. Кроме Ивана Янковского в сериале снялись Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко и другие актёры.

Действие ленты происходит в 90-х годах прошлого века. Костя устраивается на работу в тюрьму спецназначения. Ему предстоит приводить в действие смертные приговоры. Однако главный герой решает заработать: он начинает предлагать исполнить наказание родственникам жертв. Так, по его мнению, они смогут отомстить. Но через некоторое время оказывается, что деньги и справедливость — вещи несовместимые.