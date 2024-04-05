На Камчатке завершились съёмки сериала "Аутсорс" с Иваном Янковским

На Камчатке завершились съёмки сериала "Аутсорс", главную роль в котором исполнил Иван Янковский из проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Сообщается, что в основе будущей 8-серийной ленты лежит произведение Дениса Драгунского "Дочь военного пенсионера". Её премьера должна пройти в 2025 году, в онлайн-кинотеатре Okko.
В качестве режиссёра картины выступил Душан Глигоров. Кроме Ивана Янковского в сериале снялись Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко и другие актёры.
Действие ленты происходит в 90-х годах прошлого века. Костя устраивается на работу в тюрьму спецназначения. Ему предстоит приводить в действие смертные приговоры. Однако главный герой решает заработать: он начинает предлагать исполнить наказание родственникам жертв. Так, по его мнению, они смогут отомстить. Но через некоторое время оказывается, что деньги и справедливость — вещи несовместимые.
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