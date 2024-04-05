Джеки Чану — 70! Три фильма с актером, которые стоит посмотреть и пересмотреть

Актеру, сценаристу, режиссеру из Гонконга Джеки Чану исполняется 70 лет

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На следующей неделе, 7 апреля, 70 лет исполняется Джеки Чану - актеру, сценаристу, режиссеру и оператору, а еще музыканту и мастеру боевых искусств. За свою карьеру Джеки принял участие в более чем 140 проектах. Вспомним некоторые из них для просмотра на выходных.

Фото: news.navy.mil. by Ли М. Маккаскилл is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

В ранней фильмографии Джекки Чана — "Пьяный мастер", "Битва в Бэттл Крик", "Закусочная на колесах". "Закусочная" вышла в середине 80-х, режиссер — сам Саммо Хун, соратник и друг Джеки Чана. Он и сыграл одну из главных ролей в этом фильме о двух братках из Барселоны, которые сначала вступились за девушку, а потом сразились с целой бандой врагов.

Про драки. В этом фильме Джеки впервые бьётся с Бенни Уркидесом, легендарным чемпионом по кикбоксингу. Этот поединок считают одним из самых лучших в истории кинематографа. Позже они встретятся в "Драконах навсегда".

"Доспехи Бога" — один из первых фильмов в карьере Джеки Чана. Съемочная группа из Гонконга добралась до Югославии. Это способствовало прорыву актера на европейский и голливудский экраны.

Во время одного из трюков, которые Джеки Чан всегда исполняет сам, он упал на камень, пробив череп, и с тех пор стал слышать правым ухом хуже, чем левым. Картина впоследствии получила продолжение, ну а в первом фильме мы знакомимся с героем по прозвищу "Азиатский Ястреб". Он привез из Африки ценный ритуальный меч, за которым охотится древний культ зла.

Далее в карьере Джеки были фильмы "Разборка в Бронксе", "Кто я?", но прежде всего стоит перейти к "голливудской" части его карьеры, вспомнив боевик Бретта Рэтнера, где Чан снимался с Крисом Такером и получил премию MTV за "Лучший экранный дуэт".

Речь идет о еще об одной франшизе — "Час Пик". По сюжету в Лос-Анджелесе похищена дочь китайского консула. Инспектору Ли приходится лететь в Лос-Анджелес, чтобы спасти девочку. Работать ему предстоит с эксцентричным детективом Картером из отдела особо тяжких преступлений полиции Лос-Анджелеса, который поначалу больше мешает, чем помогает.

Недавно была заявлена уже четвертая часть "Час Пик". Когда она точно выйдет, неизвестно, но Чан и Такер точно вернутся к своим ролям.