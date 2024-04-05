Народный артист России Василий Ливанов стал пациентом онкоцентра

Народный артист России Василий Ливанов обратился к врачам из-за слабости, и медики обнаружили у него опухоль. Злокачественная она или нет, пока неизвестно.
Сам артист в целом чувствует себя хорошо и не думает, что у него может быть серьёзное заболевание, однако на всякий случай он сейчас сдаёт анализы в онкоцентре. В марте актёр также посещал врачей. Тогда у него была выявлена анемия.
Василий Ливанов прославился после серии фильмов о Шерлоке Холмсе, где сыграл главную роль. За эту работу он был награждён орденом Британской империи.
Сам Ливанов скептически относился к экранизациям романов Артура Конан Дойля, считая, что режиссёр Игорь Масленников не умел снимать детективы. По мнению Ливанова, фильмы не провалились только благодаря стараниям актёров.
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