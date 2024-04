Народный артист России Василий Ливанов стал пациентом онкоцентра

Народный артист России Василий Ливанов обратился к врачам из-за слабости, и медики обнаружили у него опухоль. Злокачественная она или нет, пока неизвестно.

Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International