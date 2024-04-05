Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кошки выбирают, с кем спать?
Известна новая схема кражи вещей из багажа в аэропортах
Любит ли малина золу?
"СберСтрахование": 56% россиян добираются до работы на общественном транспорте
Международная организация труда предложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Клубы Канадской хоккейной лиги смогут выбирать россиян на драфте 2024 года
Как кошки воспринимают своих владельцев
Оскар Кучера предсказал украинским певцам Вере Брежневой и Потапу, что русские их не простят
Африканский корпус вероятно отправляет бойцов в зону специальной военной операции
Народный артист России Василий Ливанов стал пациентом онкоцентра

Василий Ливанов обратился к врачам, и они заподозрили у него онкологию

Кино

Народный артист России Василий Ливанов обратился к врачам из-за слабости, и медики обнаружили у него опухоль. Злокачественная она или нет, пока неизвестно.

Василий Ливанов обратился к врачам, и они заподозрили у него онкологию
Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сам артист в целом чувствует себя хорошо и не думает, что у него может быть серьёзное заболевание, однако на всякий случай он сейчас сдаёт анализы в онкоцентре. В марте актёр также посещал врачей. Тогда у него была выявлена анемия.

Василий Ливанов прославился после серии фильмов о Шерлоке Холмсе, где сыграл главную роль. За эту работу он был награждён орденом Британской империи.

Сам Ливанов скептически относился к экранизациям романов Артура Конан Дойля, считая, что режиссёр Игорь Масленников не умел снимать детективы. По мнению Ливанова, фильмы не провалились только благодаря стараниям актёров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой и поделился подробностями их отношений

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин изменил завещание и убрал из него своих родственников по линии матери
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода
Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода
Последние материалы
Депутат Толстой предложил сократить срок пребывания трудовых мигрантов в РФ
Фёдор Бондарчук рассказал, что всегда хотел снимать фантастику
Джон Болтон: Дональд Трамп выступает за выход США из НАТО
Легенды России и Белоруссии по футболу могут провести товарищеский матч
Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса
Несвежей пищей для искитимских школьников займутся следователи
В Белом доме откровенно паникуют: Байден дошел до "договорняка" с хуситами
Способы ликвидации колорадских жуков
Дмитрий Песков: заявления о якобы планах России сорвать Олимпиаду голословны
Шмыгаль: мобилизация в ВСУ будет происходить более мягко, чем планировалось ранее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников