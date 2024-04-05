Народный артист России Василий Ливанов стал пациентом онкоцентра

Василий Ливанов обратился к врачам, и они заподозрили у него онкологию

Народный артист России Василий Ливанов обратился к врачам из-за слабости, и медики обнаружили у него опухоль. Злокачественная она или нет, пока неизвестно.

Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сам артист в целом чувствует себя хорошо и не думает, что у него может быть серьёзное заболевание, однако на всякий случай он сейчас сдаёт анализы в онкоцентре. В марте актёр также посещал врачей. Тогда у него была выявлена анемия.

Василий Ливанов прославился после серии фильмов о Шерлоке Холмсе, где сыграл главную роль. За эту работу он был награждён орденом Британской империи.

Сам Ливанов скептически относился к экранизациям романов Артура Конан Дойля, считая, что режиссёр Игорь Масленников не умел снимать детективы. По мнению Ливанова, фильмы не провалились только благодаря стараниям актёров.