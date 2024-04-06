Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, что изменение погоды влияет на питомцев
Чернично-лимонная шарлотка: готовится так же просто, как и обычная яблочная
Дамба в Орске полностью разрушена
GM ведет переговоры с китайским производителем аккумуляторов о строительстве завода в Северной Америке
Стоит ли делать кормушку на дачном участке?
В прошлом году 17 домов в Москве лишились права копить на капремонт на спецсчёте
Тренер Аверьянов рассказал о полезном упражнении во время набора массы
Ученые из Швейцарии выяснили, что наличие собаки влияет на мозг хозяина
Какие методики ухода за лицом наилучшим образом соответствуют весенним потребностям кожи
В этих фильмах главный герой и его противник так и не увидели друг друга

Фильмы, в которых главный герой и злодей ни разу не видели друг друга

1:40
Кино

Обычно главный герой всегда сталкивается со своим противником в кинокартинах. Однако существуют фильмы, в которых они так и не встретили друг друга. Представляем вашему вниманию 3 таких проекта.

Фильмы, в которых главный герой и злодей ни разу не видели друг друга
Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Властелин колец", 2001-2003 года

В известных фильмах хоббит по имени Фродо спасает заветное кольцо от его попадания в руки неприятеля — Саурона. Но за все картины главный герой так и не встретился со своим врагом лично.

Конечно, повлияло ещё то, что Саурон выглядел, как большое огненное око, то есть он был нематериальным.

"Пятый элемент", 1997 год

Главный герой — таксист Корбен Даллас обязан спасти мир от злых сил. Примечательно, что персонаж так и не встретился с Жаном-Батистом Эмануэлем Зоргом, помощником Мистера Тени. Именно он был ответственен за нападение на корабль, который транспортировал 5-й элемент, и множество других злодеяний.

Лишь 1 раз за весь фильм главный герой и антагонист почти что пересеклись — когда Корбен выходил из лифта, а его недруг заходил в соседний.

"Последний звёздный боец", 1984 год

Главный герой Алекс Роган уж очень любил играть в автомат "Последний звёздный боец". Но однажды оказалось, что его установила внеземная раса. Ей нужно было победить в инопланетной войне, и для этого пришельцы искали людей, которые смогут стать пилотами кораблей. В результате Алекс стал одним из них и уничтожил врагов. Однако он так и не увидел инопланетян, заманивших его в межзвёздное сражение.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Последние материалы
Чернично-лимонная шарлотка: готовится так же просто, как и обычная яблочная
Дамба в Орске полностью разрушена
GM ведет переговоры с китайским производителем аккумуляторов о строительстве завода в Северной Америке
Стоит ли делать кормушку на дачном участке?
В прошлом году 17 домов в Москве лишились права копить на капремонт на спецсчёте
Тренер Аверьянов рассказал о полезном упражнении во время набора массы
В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен
Ученые из Швейцарии выяснили, что наличие собаки влияет на мозг хозяина
Какие методики ухода за лицом наилучшим образом соответствуют весенним потребностям кожи
Рассказываем, как вырастить популярный и полезный миндаль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников