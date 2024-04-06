В этих фильмах главный герой и его противник так и не увидели друг друга

Фильмы, в которых главный герой и злодей ни разу не видели друг друга

1:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Обычно главный герой всегда сталкивается со своим противником в кинокартинах. Однако существуют фильмы, в которых они так и не встретили друг друга. Представляем вашему вниманию 3 таких проекта.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Властелин колец", 2001-2003 года

В известных фильмах хоббит по имени Фродо спасает заветное кольцо от его попадания в руки неприятеля — Саурона. Но за все картины главный герой так и не встретился со своим врагом лично.

Конечно, повлияло ещё то, что Саурон выглядел, как большое огненное око, то есть он был нематериальным.

"Пятый элемент", 1997 год

Главный герой — таксист Корбен Даллас обязан спасти мир от злых сил. Примечательно, что персонаж так и не встретился с Жаном-Батистом Эмануэлем Зоргом, помощником Мистера Тени. Именно он был ответственен за нападение на корабль, который транспортировал 5-й элемент, и множество других злодеяний.

Лишь 1 раз за весь фильм главный герой и антагонист почти что пересеклись — когда Корбен выходил из лифта, а его недруг заходил в соседний.

"Последний звёздный боец", 1984 год

Главный герой Алекс Роган уж очень любил играть в автомат "Последний звёздный боец". Но однажды оказалось, что его установила внеземная раса. Ей нужно было победить в инопланетной войне, и для этого пришельцы искали людей, которые смогут стать пилотами кораблей. В результате Алекс стал одним из них и уничтожил врагов. Однако он так и не увидел инопланетян, заманивших его в межзвёздное сражение.