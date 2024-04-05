Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малоизвестный случай, как Пугачёва отомстила артистам сериала "Улицы разбитых фонарей" за то, что они пели её песню
Как укрепить грудино-ключичный сустав
Сырная запеканка со шпинатом и поджаренными колбасками: рецепт
ВСС обнаружил проблемы в страховой отрасли после теракта в "Крокусе"
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Кожа вокруг глаз: рецепты правильного ухода
Банкир Олег Тиньков* оконфузился перед слепым итальянским певцом
Очевидец снял редкое лентикулярное облако над Рио-де-Жанейро
Ароматные цветы этого куста привлекают внимание
"Электроник" Торсуев: Мы хотели рассказать про Электроника и Сыроежкина и объяснить, что с ними стало

Легендарная история "Приключения Электроника" получила продолжение снова с братьями Торсуевыми

1:17
Кино

Продолжение легендарного фильма "Приключения Электроника" уже готовится к выпуску. Братья Торсуевы тоже работают над историей, произошедшей спустя 40 лет после событий в оригинале.

Легендарная история "Приключения Электроника" получила продолжение снова с братьями Торсуевыми
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Долгое время ходили слухи о новом фильме на основе "Приключений Электроника". Да и сейчас доподлинно не известно когда новая киноистория выйдет на экраны, но Владимир Торсуев заверил, что дело близится к завершению.

"Мы закончили снимать. Нашелся мудрый человек, который придумал, как объяснить, куда делся Электроник. У нас будет сюрреализм — картина про сегодняшнюю жизнь, но с элементами фантастики", — рассказал Владимир Торсуев.

Изначально хотели дать фильму название "И на Марсе будут яблони цвести", но режиссер Юрий Пасичник все-же предпочел более простое и с отсылкой к оригиналу "Возвращение Электроника". Зная, как было встречено продолжение "Брата" — "Брат 3", Торсуев готов к критике и свой адрес.

"Найдутся злые языки, как с "Братом 3", которые скажут: "Как вы посмели"? Но мы хотели рассказать реальную историю про Электроника и Сыроежкина и объяснить, что с ними стало", — пояснил актер.

Хотя любой хейт не способен затмить того, что они с братом успешно вернулись в кино с таким многообещающим проектом.

 

Песня Сыроежкина (Мы маленькие дети, нам хочется гулять) из фильма "Приключения Электроника" (1979)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Последние материалы
Легендарная история "Приключения Электроника" получила продолжение снова с братьями Торсуевыми
ВСС обнаружил проблемы в страховой отрасли после теракта в "Крокусе"
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Кожа вокруг глаз: рецепты правильного ухода
Банкир Олег Тиньков* оконфузился перед слепым итальянским певцом
Очевидец снял редкое лентикулярное облако над Рио-де-Жанейро
Ароматные цветы этого куста привлекают внимание
Эксперты клининговой службы рассказали об удалении следов от карандаша на обоях
BMW Security Vehicle Training: Как мастерить управление бронированными автомобилями
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Пятница
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников