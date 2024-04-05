"Электроник" Торсуев: Мы хотели рассказать про Электроника и Сыроежкина и объяснить, что с ними стало

Легендарная история "Приключения Электроника" получила продолжение снова с братьями Торсуевыми

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Продолжение легендарного фильма "Приключения Электроника" уже готовится к выпуску. Братья Торсуевы тоже работают над историей, произошедшей спустя 40 лет после событий в оригинале.

Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Долгое время ходили слухи о новом фильме на основе "Приключений Электроника". Да и сейчас доподлинно не известно когда новая киноистория выйдет на экраны, но Владимир Торсуев заверил, что дело близится к завершению.

"Мы закончили снимать. Нашелся мудрый человек, который придумал, как объяснить, куда делся Электроник. У нас будет сюрреализм — картина про сегодняшнюю жизнь, но с элементами фантастики", — рассказал Владимир Торсуев.

Изначально хотели дать фильму название "И на Марсе будут яблони цвести", но режиссер Юрий Пасичник все-же предпочел более простое и с отсылкой к оригиналу "Возвращение Электроника". Зная, как было встречено продолжение "Брата" — "Брат 3", Торсуев готов к критике и свой адрес.

"Найдутся злые языки, как с "Братом 3", которые скажут: "Как вы посмели"? Но мы хотели рассказать реальную историю про Электроника и Сыроежкина и объяснить, что с ними стало", — пояснил актер.

Хотя любой хейт не способен затмить того, что они с братом успешно вернулись в кино с таким многообещающим проектом.