Как на самом деле выглядит главный герой повести Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья"

Повесть Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" уже не раз экранизировали. Так, например, в 1969 году вышел мультфильм "Крокодил Гена", а в 2023-м — художественная картина "Чебурашка".
Однако мало кто знает, что в оригинальном произведении один из главных героев имел совсем не такой внешний вид, как показано в экранизациях.
В повести есть всего одна фраза касательно Чебурашки: "Он был коричневый, с большими вытаращенными глазами и коротким пушистым хвостом".
Тем не менее, в предисловии Эдуард Успенский уделил большее внимание рассказу о "неведомой зверюшке".
Он сообщил, что в детстве у него имелась бракованная игрушка, по которой нельзя было точно сказать кто это. Голова у неё была круглой, глаза крупными и жёлтыми, а хвост коротким и пушистым. Писатель отметил, что изначально он даже боялся свою игрушку.
Как можно заметить из описания, оригинальный Чебурашка имел мало общего со своим ушастым экранным "Я".
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