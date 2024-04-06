Как на самом деле выглядит главный герой повести Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья"

Как выглядит оригинальный Чебурашка из повести Эдуарда Успенского

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Повесть Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" уже не раз экранизировали. Так, например, в 1969 году вышел мультфильм "Крокодил Гена", а в 2023-м — художественная картина "Чебурашка".

Фото: web.archive.org by Андрей Субботин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако мало кто знает, что в оригинальном произведении один из главных героев имел совсем не такой внешний вид, как показано в экранизациях.

В повести есть всего одна фраза касательно Чебурашки: "Он был коричневый, с большими вытаращенными глазами и коротким пушистым хвостом".

Тем не менее, в предисловии Эдуард Успенский уделил большее внимание рассказу о "неведомой зверюшке".

Он сообщил, что в детстве у него имелась бракованная игрушка, по которой нельзя было точно сказать кто это. Голова у неё была круглой, глаза крупными и жёлтыми, а хвост коротким и пушистым. Писатель отметил, что изначально он даже боялся свою игрушку.

Как можно заметить из описания, оригинальный Чебурашка имел мало общего со своим ушастым экранным "Я".