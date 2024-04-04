В Минкультуры сообщили, почему фильм "Министерство неджентльменских дел" не выйдет на экраны

Стало известно, почему фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в прокат. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на Министерство культуры.
Сообщается, что картина не появится на экранах, так как предоставленные документы противоречат подпункту "е" пункта 18 правил выдачи прокатных удостоверений.
На основании этого подпункта Министерство культуры имеет право отказать в выдаче разрешения. Но только в одном случае — если на это же число оно уже выдано другому похожему фильму.
Так, на дату премьеры "Министерства неджентльменских дел" был запланировал релиз подобного проекта — "Блиндаж".
При этом, по словам собеседника издания, картина всё же может появиться на экранах после 9 мая.
Напомним, что изначально премьера фильма Гая Ричи была запланирована на 25 апреля.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.