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В Минкультуры сообщили, почему фильм "Министерство неджентльменских дел" не выйдет на экраны

Минкультуры: "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в прокат, поскольку документы не соответствуют требованиям

0:53
Кино

Стало известно, почему фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в прокат. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на Министерство культуры. 

Минкультуры: "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в прокат, поскольку документы не соответствуют требованиям
Фото: unsplash.com by Ambitious Creative Co is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что картина не появится на экранах, так как предоставленные документы противоречат подпункту "е" пункта 18 правил выдачи прокатных удостоверений. 

На основании этого подпункта Министерство культуры имеет право отказать в выдаче разрешения. Но только в одном случае — если на это же число оно уже выдано другому похожему фильму. 

Так, на дату премьеры "Министерства неджентльменских дел" был запланировал релиз подобного проекта — "Блиндаж".

При этом, по словам собеседника издания, картина всё же может появиться на экранах после 9 мая. 

Напомним, что изначально премьера фильма Гая Ричи была запланирована на 25 апреля.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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