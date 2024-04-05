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Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни

Малоизвестный случай, как Пугачёва отомстила артистам сериала "Улицы разбитых фонарей" за то, что они пели её песню

0:58
Кино

Сериал "Улицы разбитых фонарей" был в своё время очень популярным в России, и звучала в нём не менее популярная песня Аллы Пугачёвой "Позови меня с собой" в исполнении Алексея Нилова и других актёров, но Примадонне не очень нравилось, что её песню позаимствовали для сериала, и она остроумно за это отомстила.

Малоизвестный случай, как Пугачёва отомстила артистам сериала "Улицы разбитых фонарей" за то, что они пели её песню
Фото: https://vk.com/allapugacheva_koroleva by Алла Пугачёва | Королева эстрады в vk.com is licensed under public domain

На одном концерте в Кремле Пугачёва подошла к Нилову и другим артистам сериала и, не проявляя признаков недовольства, напомнила им, что они поют её песню. Они согласились, прибавив, что так получилось, на что Алла Борисовна предложила им выйти вместе с ней на сцену, чтобы исполнить всем вместе эту песню.

Когда актёры оказались на сцене, им раздали бумажки со словами припева песни "Мадам Брошкина", и они были вынуждены исполнить эту очень дамскую песню перед многотысячной публикой.

Алексей Нилов со смехом вспоминал этот случай. Он оценил остроумие и находчивость Аллы Пугачёвой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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