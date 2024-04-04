Дмитрию Нагиеву — 57: почему он скрывает своих женщин и внебрачных детей

Дмитрию Нагиеву исполнилось 57 лет

4 апреля известному телеведущему Дмитрию Нагиеву исполняется 57 лет. Нагиев всегда уходит от прямых вопросов о личной жизни и переводит разговор в шутку, давая понять, что не настроен обсуждать эту тему.

Фото: thebestphotos.ru/archives/395 by Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Привыкнув находиться в центре внимания, артист только подогревает интерес к себе своим молчанием. Завеса тайны привлекает поклонниц как магнит.

Дмитрий — любимец женщин, постоянный участник топовых телепроектов, востребованный актер, уже смирился со множеством слухов о себе. Такова цена славы. Но он сам стремился к этому, хотел воплотить в жизнь мечту своего отца. Нагиев поступил в Ленинградский театральный институт имени Черкасова и спустя несколько лет стал лучшим выпускником. С этого началась его успешная кино- и телекарьера.

Дмитрий Нагиев вел программы "Однажды вечером", "Две звезды", девять лет участвовал в жюри Высшей лиги КВН, вел шоу "Голос" и Церемонии МУЗ-ТВ. Он также сыграл во многих сериалах и комедиях. Но, как оказалось, ему по плечу и серьезные драматические роли. Как это было в "Непрощенном" и "Чикатило".

В августе 2022-го Нагиев решил отойти от дел на телевидении и заявил, что ему пока интереснее работать над кинопроектами и отметил, что отдыхает по согласованию с руководством каналов.

"Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ", — пояснял актер.

Что касается женщин в жизни самого высокооплачиваемого артиста России, то первой и единственной официальной женой актера была Алиса Шер. Она родила ему сына Кирилла, который пошел по стопам отца. Алиса придумала и новый брутальный образ Нагиева, настояла на том, чтобы он начал заниматься спортом. В автобиографической книге Шер откровенно рассказала о причинах их развода. Она просто устала от постоянных измен мужа.

После развода ему приписывали много романов, но Дмитрий пресек все слухи о романе с Ольгой Слуцкер, владелицей фитнес-сетей, и Жанной Фриске. Однако признал отношения с красавицей Анной Самохиной.

"Анну я очень любил. Красивая была женщина. У нас были теплые и нежные отношения. Мы даже песню совместную записали "Прости"", — вспоминал актер.

В последнее время личная жизнь популярного актера и вовсе за семью печатями. В его доме на Новой Риге живут домоправительница Анна Спектор и девочка, похожая на актера. Женщина пользуется одной из его служебных машин.

Тем временем в коттедже под Петербургом, построенном Нагиевым, шеф-редактор федерального питерского телеканала Наталия Ковалева живет с сыном, тоже очень похожим на Дмитрия. Они часто бывают в Испании, где у телеведущего, по слухам, есть недвижимость. А на одном из концертов журналистам даже удалось поймать артиста с Натальей, когда они вместе садились в машину.

Все эти истории и романы, вымышленные и настоящие, остаются за каменной стеной Нагиевской невозмутимости и под защитой его острого юмора, которым он всегда готов пресечь чужое любопытство.