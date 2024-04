Дмитрию Нагиеву — 57: почему он скрывает своих женщин и внебрачных детей

4 апреля известному телеведущему Дмитрию Нагиеву исполняется 57 лет. Нагиев всегда уходит от прямых вопросов о личной жизни и переводит разговор в шутку, давая понять, что не настроен обсуждать эту тему.

Фото: thebestphotos.ru/archives/395 by Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported