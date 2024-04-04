Киновед Шмыров рассказал, что Конюхова рано перестала сниматься в кино, потому что её типаж был женским вариантом Николая Рыбникова

Киновед Шмыров рассказал, что причиной раннего ухода Конюховой из кино стал её типаж

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Киновед Вячеслав Шмыров объяснил, почему актриса Татьяна Конюхова, популярная в 50—60-е, быстро ушла из кино, но не стала из-за этого расстраиваться.

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Конюхова подходила на роли идеальных и очень обаятельных советских девушек, главными чертами которых были простота, искренность и душевность. Шмыров сравнил Конюхову с Николаем Рыбниковым и отметил, что у этих актёров схожие типажи, только один из них — мужской вариант, другой — женский.

"За Татьяной Конюховой стоял типаж девчонки с заводской проходной, но этот типаж в 60-е годы себя исчерпал", — поделился мнением Шмыров в беседе с kp.ru.

Он добавил, что Конюхова была прекрасной актрисой и замечательным человеком. Благодаря своему лёгкому характеру она не стала переживать из-за того, что её карьера быстро завершилась. Она продолжала общаться с поклонниками и даже спокойно ездила в метро.

Татьяна Конюхова известна по фильмам "Запасной игрок", "Карьера Димы Горина", "Первые радости", "Разные судьбы", "Олеко Дундич". Актриса умерла 2 апреля в возрасте 92 лет.