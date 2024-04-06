Занимательные факты о режиссёре Эмире Кустурице

4 интересных факта из биографии Эмира Кустурицы

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Эмир Кустурица — известный режиссёр, у которого есть множество почётных наград, например, две "Золотые пальмовые ветви". Pravda.Ru собрала 4 интересных факта о деятеле кино.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. В детстве Эмир Кустурица хотел стать либо дворником, либо футболистом.

2. В тот же период будущий режиссёр жил неподалёку от цыганского района. Именно с этого времени он полюбил их народ. Деятель кино признавался, что его привлекла свобода духа цыган. Кроме того, он говорил, что у них нет "ничего лишнего" в культуре.

3. Эмир Кустурица воздвиг деревню, которую назвал "Дрвенгард". Она получила такое именование, поскольку построена из дерева. Причём это поселение режиссёр создал за свой счёт.

"Ошибочно говорить, что мы строили этот город для фильма. Мы хотели снять традиционный дом, его быт. А сам город построили уже позже, именно с идеей, что он станет городом фестивалей, культуры и науки", — делился деятель кино.

4. Режиссёра по-другому называют "балканским Феллини". По признанию Эмира Кустурицы, он смог понять секреты знаменитого коллеги.