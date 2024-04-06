У этих актёров есть действительно необычные коллекции

Одни актёры собирают монеты, другие — марки. Но есть среди них и те, кто коллекционирует уж совсем необычные вещи.
Актриса и модель Клаудиа Шиффер собирает пауков! С детства она питала страсть к различным насекомым, а сейчас сосредоточилась именно на членистоногих. Причём коллекционирует актриса не живых, а засушенных пауков.
В гардеробе у Пенелопы Крус имеется целое множество различных нарядов, а также вешалок. Причём среди них есть как деревянные, так и пластмассовые, однотонные и разноцветные. Исключение — вешалки, в которых отсутствует проволока. Их Пенелопа Крус не любит и поэтому никогда не приобретает.
За свою жизнь Джонни Депп успел собрать коллекции множества вещей: шляп, гитар, жуков и других предметов. При этом есть у него и фигурки с картинами, которые посвящены клоунам. Он их боится с детства.
Ещё одна страсть звезды "Пиратов Карибского моря" — куклы Барби. Сначала он играл в них со своей дочерью, однако затем оформил, как коллекцию.
Кстати, в ней есть также куклы-копии знаменитостей.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.