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У этих актёров есть действительно необычные коллекции

Страсть к необычным вещам: странные коллекции актёров

1:15
Кино

Одни актёры собирают монеты, другие — марки. Но есть среди них и те, кто коллекционирует уж совсем необычные вещи. 

Страсть к необычным вещам: странные коллекции актёров
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Heyde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Клаудиа Шиффер и пауки

Актриса и модель Клаудиа Шиффер собирает пауков! С детства она питала страсть к различным насекомым, а сейчас сосредоточилась именно на членистоногих. Причём коллекционирует актриса не живых, а засушенных пауков.

Пенелопа Крус и вешалки

В гардеробе у Пенелопы Крус имеется целое множество различных нарядов, а также вешалок. Причём среди них есть как деревянные, так и пластмассовые, однотонные и разноцветные. Исключение — вешалки, в которых отсутствует проволока. Их Пенелопа Крус не любит и поэтому никогда не приобретает.

Джонни Депп и куклы с клоунами

За свою жизнь Джонни Депп успел собрать коллекции множества вещей: шляп, гитар, жуков и других предметов. При этом есть у него и фигурки с картинами, которые посвящены клоунам. Он их боится с детства. 

Ещё одна страсть звезды "Пиратов Карибского моря" — куклы Барби. Сначала он играл в них со своей дочерью, однако затем оформил, как коллекцию. 

Кстати, в ней есть также куклы-копии знаменитостей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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