Маша — это призрак девочки: "Алиса" напугала рассказом о главной героине мультика "Маша и медведь"

Омбудсмена Митянину возмутило, что "Яндекс Алиса" назвала Машу из мультфильма жертвой Медведя

Детский омбудсмен Анна Митянина обеспокоена ответом "Алисы" на вопрос, почему девочка Маша из мультфильма живет одна. На заседании Законодательного собрания города Санкт-Петербург она продемонстрировала ролик, где умная колонка "Алиса" выдала жуткую версию истории героини мультсериала "Маша и медведь".

Фото: rusmarka.ru by Поварихин А. is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

Умная колонка со ссылкой на интернет сообщила, что Маша, скорее всего, является призраком умершей девочки, которую убил Медведь. Именно поэтому она его и мучает. А родители малышки, не выдержав горя, уехали жить в другой город или даже в другую страну.

В центре сюжета популярного во всем мире мультсериала девочка Маша и очеловеченный медведь Мишка, к которым иногда присоединяются и другие герои. Медведь ведет себя как родитель, заботится о шустрой, смекалистой девчонке, которая живет в уютном домике на железнодорожной станции, но большую часть времени проводит в лесу со зверушками. Интеллигентный и хозяйственный Мишка терпеливо переносит все её шалости.

Разговоры о том, где на самом деле родители Маши, ведутся в Сети давно. По данным авторов сериала, Машу, как и Кевина из фильма "Один дома", родители просто забыли.

В компании "Яндекс" объяснили, что ошибки "Алиса" допустила из-за встроенного механизма обучения.

""Алиса" в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма "Маша и Медведь". В данный момент она больше так не отвечает", — рассказали в компании.