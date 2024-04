Маша — это призрак девочки: "Алиса" напугала рассказом о главной героине мультика "Маша и медведь"

Детский омбудсмен Анна Митянина обеспокоена ответом "Алисы" на вопрос, почему девочка Маша из мультфильма живет одна. На заседании Законодательного собрания города Санкт-Петербург она продемонстрировала ролик, где умная колонка "Алиса" выдала жуткую версию истории героини мультсериала "Маша и медведь".

