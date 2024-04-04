Маша — это призрак девочки: "Алиса" напугала рассказом о главной героине мультика "Маша и медведь"

Детский омбудсмен Анна Митянина обеспокоена ответом "Алисы" на вопрос, почему девочка Маша из мультфильма живет одна. На заседании Законодательного собрания города Санкт-Петербург она продемонстрировала ролик, где умная колонка "Алиса" выдала жуткую версию истории героини мультсериала "Маша и медведь".
Умная колонка со ссылкой на интернет сообщила, что Маша, скорее всего, является призраком умершей девочки, которую убил Медведь. Именно поэтому она его и мучает. А родители малышки, не выдержав горя, уехали жить в другой город или даже в другую страну.
В центре сюжета популярного во всем мире мультсериала девочка Маша и очеловеченный медведь Мишка, к которым иногда присоединяются и другие герои. Медведь ведет себя как родитель, заботится о шустрой, смекалистой девчонке, которая живет в уютном домике на железнодорожной станции, но большую часть времени проводит в лесу со зверушками. Интеллигентный и хозяйственный Мишка терпеливо переносит все её шалости.
Разговоры о том, где на самом деле родители Маши, ведутся в Сети давно. По данным авторов сериала, Машу, как и Кевина из фильма "Один дома", родители просто забыли.
В компании "Яндекс" объяснили, что ошибки "Алиса" допустила из-за встроенного механизма обучения.
""Алиса" в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма "Маша и Медведь". В данный момент она больше так не отвечает", — рассказали в компании.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.