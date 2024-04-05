3 самых свежих экранизаций произведений известного писателя Говарда Лавкрафта

Самые свежие экранизации произведений Говарда Лавкрафта

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Говард Лавкрафт — популярный писатель, который создавал произведения в жанре ужасов. Больше всего он известен по циклу "Мифы Ктулху". Рассказываем, какие работы Говарда Лавкрафта получили экранизации в последние годы.

Фото: unsplash.com by Matthew Smith is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Венера", 2022 год

Картина основана на рассказе "Сны в ведьмином доме".

Танцовщица Лусиа совершает кражу сумки и бежит прятаться к своей сестре Росио. На следующий день родственница главной героини бесследно исчезает. Теперь Лусие предстоит столкнуться с ужасами дома сестры, которые гораздо хуже, чем её преследователи.

"Урод в замке", 2020 год

В основе фильма — произведения "Изгой" и "Крысы в стенах".

Ребекка совсем недавно ослепла. Неожиданно главная героиня узнаёт новость о кончине матери, у которой в распоряжении был огромный замок. Ребекка вместе с друзьями уезжает в особняк, однако скоро начинают происходить странные и ужасные события.

"Глубоководные", 2020 год

Повесть "Тень над Иннсмутом" легла в основу картины.

Супруги решают арендовать жилье около моря. Вскоре они замечают, что их соседи слишком странно себя ведут, а таинственные события происходят уж слишком часто. Семейная пара понимает — они в плену последователей культа.