3 самых свежих экранизаций произведений известного писателя Говарда Лавкрафта

Говард Лавкрафт — популярный писатель, который создавал произведения в жанре ужасов. Больше всего он известен по циклу "Мифы Ктулху". Рассказываем, какие работы Говарда Лавкрафта получили экранизации в последние годы.
Картина основана на рассказе "Сны в ведьмином доме".
Танцовщица Лусиа совершает кражу сумки и бежит прятаться к своей сестре Росио. На следующий день родственница главной героини бесследно исчезает. Теперь Лусие предстоит столкнуться с ужасами дома сестры, которые гораздо хуже, чем её преследователи.
В основе фильма — произведения "Изгой" и "Крысы в стенах".
Ребекка совсем недавно ослепла. Неожиданно главная героиня узнаёт новость о кончине матери, у которой в распоряжении был огромный замок. Ребекка вместе с друзьями уезжает в особняк, однако скоро начинают происходить странные и ужасные события.
Повесть "Тень над Иннсмутом" легла в основу картины.
Супруги решают арендовать жилье около моря. Вскоре они замечают, что их соседи слишком странно себя ведут, а таинственные события происходят уж слишком часто. Семейная пара понимает — они в плену последователей культа.
Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.