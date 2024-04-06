У этих голливудских звёзд кино есть собственный самолёт и безграничная любовь к авиации

Pravda.Ru сделала подборку актёров, у которых в собственности есть частный самолёт.
Звезда "Криминального чтива" — настоящий любитель авиации. И неспроста: его дом во Флориде даже больше напоминает аэропорт, чем обычное жилье. А на заднем дворе постройки находится не один, а сразу несколько личных самолётов! Причём у актёра даже есть лицензия пилота.
У голливудской звезды в пользовании есть личный самолёт. При этом у актёра тоже есть лицензия пилота. Он частенько летает на своём воздушном транспорте на различные кинофестивали и премьеры картин.
Кстати, в фильме 2015 года "Миссия невыполнима: Племя изгоев" Том Круз сам сделал трюк за штурвалом авиалайнера.
Также, как и у Джона Траволты с Томом Крузом, у Моргана Фримена имеется лицензия пилота. Актёр вспоминал, что, ещё будучи в школе, играл реактивным самолётом. Сейчас у 86-летнего деятеля кино в собственности есть 4 авиалайнера.
Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.