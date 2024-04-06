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У этих голливудских звёзд кино есть собственный самолёт и безграничная любовь к авиации

Кинозвёзды, которые владеют личным самолётом, и при этом обожают авиацию

1:05
Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, у которых в собственности есть частный самолёт.

Кинозвёзды, которые владеют личным самолётом, и при этом обожают авиацию
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Джон Траволта

Звезда "Криминального чтива" — настоящий любитель авиации. И неспроста: его дом во Флориде даже больше напоминает аэропорт, чем обычное жилье. А на заднем дворе постройки находится не один, а сразу несколько личных самолётов! Причём у актёра даже есть лицензия пилота.

Том Круз

У голливудской звезды в пользовании есть личный самолёт. При этом у актёра тоже есть лицензия пилота. Он частенько летает на своём воздушном транспорте на различные кинофестивали и премьеры картин. 

Кстати, в фильме 2015 года "Миссия невыполнима: Племя изгоев" Том Круз сам сделал трюк за штурвалом авиалайнера.

Морган Фримен

Также, как и у Джона Траволты с Томом Крузом, у Моргана Фримена имеется лицензия пилота. Актёр вспоминал, что, ещё будучи в школе, играл реактивным самолётом. Сейчас у 86-летнего деятеля кино в собственности есть 4 авиалайнера. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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