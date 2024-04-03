Бывший друг Иосифа Кобзона не вернул его вдове 2,5 миллиарда рублей и уехал в Израиль

В Ставрополе закрыли дело Пейсахова, который не вернул вдове Иосифа Кобзона долг в 2,5 миллиарда рублей

В Ставрополе суд закрыл дело против Вагифа Пейсахова, который одолжил у Иосифа Кобзона 25 млн долларов в 2013 году и не вернул деньги, потратив все на казино.

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Позднее Пейсахов честно признался Кобзону, что не может вернуть долг из-за нехватки средств. После того как его за это посадили на шесть лет, он хотел было вернуть долг, но его заработная плата в колонии составляла всего 3 тысячи рублей в год.

В результате вдова Кобзона Нелли потребовала признать Пейсахова банкротом, но дело так и не рассмотрели, потому что на заседание не явились ни истец ни ответчик. В конечном итоге мужчина просто уехал в Израиль, оставив долг в 2,5 миллиарда рублей невыплаченным.