Бывший друг Иосифа Кобзона не вернул его вдове 2,5 миллиарда рублей и уехал в Израиль

В Ставрополе суд закрыл дело против Вагифа Пейсахова, который одолжил у Иосифа Кобзона 25 млн долларов в 2013 году и не вернул деньги, потратив все на казино.
Позднее Пейсахов честно признался Кобзону, что не может вернуть долг из-за нехватки средств. После того как его за это посадили на шесть лет, он хотел было вернуть долг, но его заработная плата в колонии составляла всего 3 тысячи рублей в год.
В результате вдова Кобзона Нелли потребовала признать Пейсахова банкротом, но дело так и не рассмотрели, потому что на заседание не явились ни истец ни ответчик. В конечном итоге мужчина просто уехал в Израиль, оставив долг в 2,5 миллиарда рублей невыплаченным.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.