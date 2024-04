Бывший друг Иосифа Кобзона не вернул его вдове 2,5 миллиарда рублей и уехал в Израиль

В Ставрополе суд закрыл дело против Вагифа Пейсахова, который одолжил у Иосифа Кобзона 25 млн долларов в 2013 году и не вернул деньги, потратив все на казино.

