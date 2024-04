Генетическое исследование доказало, что Скарлетт Йоханссон является сестрой Майкла Дугласа

Звезды киновселенной Марвел — Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханнсон оказались родственниками. Когда на программе "В поисках своих корней" ведущий огласил результаты генетического исследования, выяснилось, что у них совпадают разные ветви ДНК по четырем хромосомам.

Фото: flickr by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.