Генетическое исследование доказало, что Скарлетт Йоханссон является сестрой Майкла Дугласа

Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханссон оказались близкими родственниками

Звезды киновселенной Марвел — Майкл Дуглас и Скарлетт Йоханнсон оказались родственниками. Когда на программе "В поисках своих корней" ведущий огласил результаты генетического исследования, выяснилось, что у них совпадают разные ветви ДНК по четырем хромосомам.

Фото: flickr by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Этот результат означает, что, скорее всего, у них был общий предок по материнской линии из Восточной Европы. Это весьма близкое родство.

"Это что, шутка такая? Но вообще это потрясающе. Очень круто", — удивился Дуглас, добавив, что теперь будет с большим нетерпением ждать новой встречи с "сестрой" на съемочной площадке.

Ранее Майкл Дуглас и Скарлет Йоханнсон играли в нескольких фильмах по мотивам комиксов, а также в "Мстителях 4. Финал" 2019 года.

Примечательно, что бабушка и дедушка Майкла Дугласа переехали в Америку в начале XX века из Могилевской губернии Российской империи.