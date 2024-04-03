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Федор Бондарчук разозлил бывшую супругу и она грозит ему разделом имущества

Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества, так как он перестал делиться с ней доходами

1:03
Кино

Светлана Бондарчук намерена судиться за раздел имущества с бывшим мужем Федором Бондарчуком. Режиссер перестал выплачивать экс-супруге долю прибыли с коммерческих проектов. А именно регулярные выплаты были условием отказа Светланы от раздела.

Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества, так как он перестал делиться с ней доходами
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Считается, что у телеведущей нет шансов выиграть дело спустя семь лет после развода, поскольку миновал срок исковой давности, который составляет всего 3 года.

Юрист Анастасия Подгрудкова пояснила, как могут развиваться события. Суд не может без заявления второй стороны применить срок исковой давности. Даже если суд видит, что срок пропущен, а вторая сторона не потребовала его применить, то суд не откажется удовлетворить иск.

По словам эксперта, восстановить срок возможно. Если формально пропущен срок исковой давности по заявлению о разделе совместно нажитого имущества его можно восстановить. При условии, что заявитель докажет, что обстоятельства, которые нарушили его права, возникли в пределах трех лет.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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