Федор Бондарчук разозлил бывшую супругу и она грозит ему разделом имущества

Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества, так как он перестал делиться с ней доходами

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Светлана Бондарчук намерена судиться за раздел имущества с бывшим мужем Федором Бондарчуком. Режиссер перестал выплачивать экс-супруге долю прибыли с коммерческих проектов. А именно регулярные выплаты были условием отказа Светланы от раздела.

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Считается, что у телеведущей нет шансов выиграть дело спустя семь лет после развода, поскольку миновал срок исковой давности, который составляет всего 3 года.

Юрист Анастасия Подгрудкова пояснила, как могут развиваться события. Суд не может без заявления второй стороны применить срок исковой давности. Даже если суд видит, что срок пропущен, а вторая сторона не потребовала его применить, то суд не откажется удовлетворить иск.

По словам эксперта, восстановить срок возможно. Если формально пропущен срок исковой давности по заявлению о разделе совместно нажитого имущества его можно восстановить. При условии, что заявитель докажет, что обстоятельства, которые нарушили его права, возникли в пределах трех лет.