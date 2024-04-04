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3 актёра, детство которых стало настоящим адом, но не помешало им добиться всенародной известности

3 актёра, которым тяжёлое детство не помешало добиться успеха

Кино

Часто актёры воспринимаются как небожители, которые только и делают, что купаются в славе и всенародной любви, однако они тоже люди и у некоторых из них было такое детство, которому не позавидуешь.

3 актёра, которым тяжёлое детство не помешало добиться успеха
Фото: https://vk.com/jamescarrey by JIM CARREY ▼ ДЖИМ КЕРРИ в vk.com is licensed under public domain

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор родилась в актёрской семье, и с самых малых лет её заставляли сниматься. Родители взваливали непосильную нагрузку на девочку, но забывали заботиться о ней. Уже в шесть лет она сыграла в "Инопланетянине" Стивена Спилберга, затем была работа в драме "Неразрешимые противоречия". Не в силах обходиться без допинга, уже в детстве Дрю начала курить, выпивать и принимать наркотики. Был в её биографии и такой печальный эпизод, когда она пыталась покончить с собой. До 1990 года Дрю Бэрримор время от времени проходила психиатрическое лечение. О своих детских воспоминаниях актриса написала в книге "Потерянная маленькая девочка".

Джим Керри

Известный комик Джим Керри рос в бедности, граничившей с нищетой. Его отец постоянно терял работу и не мог прокормить семью. Кроме того, у мужчины было трое детей, а жена страдала ипохондрией и не помогала родным. Детям приходилось подрабатывать уборщиками. Семья часто ютилась в автофургоне, не имея постоянной крыши над головой. Именно во время уборок юный Джим начал впервые кривляться и корчить рожицы, чтобы хоть как-то развеять скуку, и в дальнейшем это стало главной изюминкой его актёрской игры.

Шарлиз Терон

Отец Шарлиз Терон был алкоголиком и часто вёл себя агрессивно по отношению к родным. Однажды он начал угрожать убийством своей жене, и она застрелила его на глазах у маленькой Шарлиз. Маму будущей актрисы не судили, поскольку это была самооборона, но такое зрелище стало травмой на всю жизнь для дочери. Впрочем, это пригодилось ей в работе: на экране актриса часто воплощает образ сильной женщины, которой она действительно стала из-за тяжёлых детских воспоминаний.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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