Фильм "Артур, ты король" о дружбе спортсмена и бродячего пса выходит в прокат 4 апреля

4 апреля в России выходит в прокат фильм Саймона Селлана Джоунса "Артур, ты король".
Сюжет фильма посвящён капитану приключенческих гонок. Во время очередного забега он внезапно сталкивается с бродячим псом, который к тому же оказывается раненым. Эта встреча положит начало не только большой дружбе, но и полностью перевернёт жизнь героя.
В Сети уже появился трейлер фильма, который придётся по душе любителям приключений и острых ощущений, но также в нём не обошлось и без трогательных эпизодов, от которых у особо чувствительных зрителей могут навернуться слёзы. Главным украшением фильма стал, конечно, милый лохматый пёс.
В "Артур, ты король" снялись Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль и другие актёры.
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