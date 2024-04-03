Фильм "Артур, ты король" о дружбе спортсмена и бродячего пса выходит в прокат 4 апреля

4 апреля в прокат выходит фильм "Артур, ты король" с Марком Уолбергом

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

4 апреля в России выходит в прокат фильм Саймона Селлана Джоунса "Артур, ты король".

Фото: commons.wikimedia.org by Fletcher6 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сюжет фильма посвящён капитану приключенческих гонок. Во время очередного забега он внезапно сталкивается с бродячим псом, который к тому же оказывается раненым. Эта встреча положит начало не только большой дружбе, но и полностью перевернёт жизнь героя.

В Сети уже появился трейлер фильма, который придётся по душе любителям приключений и острых ощущений, но также в нём не обошлось и без трогательных эпизодов, от которых у особо чувствительных зрителей могут навернуться слёзы. Главным украшением фильма стал, конечно, милый лохматый пёс.

В "Артур, ты король" снялись Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль и другие актёры.