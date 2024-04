Кейт Уинслет рассказала, что съемочную группу сериала "Режим" выводили из студии из-за ее смеха

Кейт Уинслет, исполнительница главной роли в сериале "Режим", поделилась личными впечатлениями от работы. 48-летняя актриса рассказала, что время съемок было много откровенных сцен, и Кейт порой становилось настолько смешно, что она не могла прекратить смеяться. Тогда приходилось выводить из студии всю команду, чтобы дать ей успокоиться.

