Кейт Уинслет рассказала, что съемочную группу сериала "Режим" выводили из студии из-за ее смеха

Кейт Уинслет призналась, что съемки постельных сцен в сериале "Режим" доводили ее до приступов смеха

Кейт Уинслет, исполнительница главной роли в сериале "Режим", поделилась личными впечатлениями от работы. 48-летняя актриса рассказала, что время съемок было много откровенных сцен, и Кейт порой становилось настолько смешно, что она не могла прекратить смеяться. Тогда приходилось выводить из студии всю команду, чтобы дать ей успокоиться.

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Уинслет тем не менее, чувствовала себя вполне комфортно на съемках постельных сцен, тем более, что они давно знакомы с партнером по фильму Маттиасом Шонартсом. Во время работы над драматическими эпизодами Шонартс, специально пугал Кейт, чтобы достовернее изобразить атмосферу и держать зрителя в напряжении.

"Режим" — это небольшой сериал, о женщине-диктаторе несуществующей европейской страны с замашками деспота. Критики уже успели оценить работу Уинслет, подчеркивая ее мастерство в передаче характера своего персонажа и сравнивая главную героиню с настоящими мировыми лидерами.

Кейт, в свою очередь, высоко оценила уникальность сценария и подчеркнула, что такого рода работа стала для нее вызовом и возможностью выйти за пределы своей зоны комфорта. Она отметила, что никогда не сталкивалась с подобным материалом и что процесс съемок был полон веселья и шуток.