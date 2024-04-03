Кейт Уинслет рассказала, что съемочную группу сериала "Режим" выводили из студии из-за ее смеха

Кейт Уинслет, исполнительница главной роли в сериале "Режим", поделилась личными впечатлениями от работы. 48-летняя актриса рассказала, что время съемок было много откровенных сцен, и Кейт порой становилось настолько смешно, что она не могла прекратить смеяться. Тогда приходилось выводить из студии всю команду, чтобы дать ей успокоиться.
Уинслет тем не менее, чувствовала себя вполне комфортно на съемках постельных сцен, тем более, что они давно знакомы с партнером по фильму Маттиасом Шонартсом. Во время работы над драматическими эпизодами Шонартс, специально пугал Кейт, чтобы достовернее изобразить атмосферу и держать зрителя в напряжении.
"Режим" — это небольшой сериал, о женщине-диктаторе несуществующей европейской страны с замашками деспота. Критики уже успели оценить работу Уинслет, подчеркивая ее мастерство в передаче характера своего персонажа и сравнивая главную героиню с настоящими мировыми лидерами.
Кейт, в свою очередь, высоко оценила уникальность сценария и подчеркнула, что такого рода работа стала для нее вызовом и возможностью выйти за пределы своей зоны комфорта. Она отметила, что никогда не сталкивалась с подобным материалом и что процесс съемок был полон веселья и шуток.
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