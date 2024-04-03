Премьерный показ первого российского истерна о Хабаровском крае "Золото Умальты" с успехом прошёл в кинотеатре "Октябрь"

В Москве состоялась премьера фильма "Золото Умальты"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

В последние годы российские кинодеятели всё больше интересуются отечественной историей и снимают фильмы, основанные на реальных исторических событиях. Фильм "Золото Умальты" не стал исключением, и его премьерный показ уже прошёл в московском кинотеатре "Октябрь".

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лента посвящена событиях 1917 года, когда в Хабаровском крае был похищен груз Нимано-Буреинской золотопромышленной компании — более 40 пудов золота. Фильм "Золото Умальты" стал первым российским истерном.

"Все привыкли к вестернам. Теперь мы снимаем истерны про Россию, про Дальний Восток", — сказал со сцены кинотеатра "Октябрь" губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Фильм был снят для того, чтобы заинтересовать россиян Хабаровским краем, его историей и природными богатствами, показать на примере героев характер хабаровчан.

Режиссёр "Золота Умальты" — Андрей Богатырёв. В фильме снялись Павел Деревянко, Артём Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст и другие актёры.