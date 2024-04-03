Съёмки этих фильмов проходили в космическом пространстве

3 фильма, съёмки которых проходили в космосе

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку 3-х фильмов, съёмки которых проходили в космическом пространстве.

Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

"Вызов", 2023 год

Режиссёром картины выступил Клим Шипенко. Он также работал над такими проектами, как "Холоп" и "Салют-7".

Для того чтобы отправиться в космос, создатель фильма и актриса Юлия Пересильд тренировались на протяжении нескольких месяцев. На МКС они провели 12 дней, после чего возвратились на планету, и съёмки картины продолжились уже на Земле.

По сюжету фильма хирург Женя Беляева должна полететь на МКС, чтобы провести операцию и спасти космонавта.

"Апогей страха", 2012 год

Это короткометражный комедийный проект, продолжительность которого всего 8 минут. В основу картины положен сценарий писателя Трейси Хикмена.

Съёмки проходили также на МКС, а режиссёром фильма выступил программист Ричард Гэрриот. Актёры проекта — не кто иные, как космонавты.

По сюжету они пытаются понять, почему потребление кислорода на космической станции столь велико.

"Возвращение с орбиты", 1983 год

Отдельные эпизоды фильма Александра Сурина "Возвращение с орбиты" были сняты в космическом пространстве, на станции "Салют-7" и корабле "Союз Т-9".

По сюжету на станции происходит серьёзная авария, из-за которой командир получает ранение. Экипажу требуется как можно быстрее его спасти и возвратиться на нашу планету.