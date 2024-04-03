Съёмки этих фильмов проходили в космическом пространстве

Pravda.Ru сделала подборку 3-х фильмов, съёмки которых проходили в космическом пространстве.
Режиссёром картины выступил Клим Шипенко. Он также работал над такими проектами, как "Холоп" и "Салют-7".
Для того чтобы отправиться в космос, создатель фильма и актриса Юлия Пересильд тренировались на протяжении нескольких месяцев. На МКС они провели 12 дней, после чего возвратились на планету, и съёмки картины продолжились уже на Земле.
По сюжету фильма хирург Женя Беляева должна полететь на МКС, чтобы провести операцию и спасти космонавта.
Это короткометражный комедийный проект, продолжительность которого всего 8 минут. В основу картины положен сценарий писателя Трейси Хикмена.
Съёмки проходили также на МКС, а режиссёром фильма выступил программист Ричард Гэрриот. Актёры проекта — не кто иные, как космонавты.
По сюжету они пытаются понять, почему потребление кислорода на космической станции столь велико.
Отдельные эпизоды фильма Александра Сурина "Возвращение с орбиты" были сняты в космическом пространстве, на станции "Салют-7" и корабле "Союз Т-9".
По сюжету на станции происходит серьёзная авария, из-за которой командир получает ранение. Экипажу требуется как можно быстрее его спасти и возвратиться на нашу планету.
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