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Съёмки этих фильмов проходили в космическом пространстве

3 фильма, съёмки которых проходили в космосе

1:35
Кино

Pravda.Ru сделала подборку 3-х фильмов, съёмки которых проходили в космическом пространстве.

3 фильма, съёмки которых проходили в космосе
Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

"Вызов", 2023 год

Режиссёром картины выступил Клим Шипенко. Он также работал над такими проектами, как "Холоп" и "Салют-7". 

Для того чтобы отправиться в космос, создатель фильма и актриса Юлия Пересильд тренировались на протяжении нескольких месяцев. На МКС они провели 12 дней, после чего возвратились на планету, и съёмки картины продолжились уже на Земле. 

По сюжету фильма хирург Женя Беляева должна полететь на МКС, чтобы провести операцию и спасти космонавта. 

"Апогей страха", 2012 год

Это короткометражный комедийный проект, продолжительность которого всего 8 минут. В основу картины положен сценарий писателя Трейси Хикмена.

Съёмки проходили также на МКС, а режиссёром фильма выступил программист Ричард Гэрриот. Актёры проекта — не кто иные, как космонавты. 

По сюжету они пытаются понять, почему потребление кислорода на космической станции столь велико.

"Возвращение с орбиты", 1983 год

Отдельные эпизоды фильма Александра Сурина "Возвращение с орбиты" были сняты в космическом пространстве, на станции "Салют-7" и корабле "Союз Т-9". 

По сюжету на станции происходит серьёзная авария, из-за которой командир получает ранение. Экипажу требуется как можно быстрее его спасти и возвратиться на нашу планету.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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