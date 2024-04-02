Режиссёр Эмир Кустурица встретился с Владимиром Путиным и рассказал ему о своих планах по съёмкам фильмов

Эмир Кустурица поделился с Владимиром Путиным своими творческими планами

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Эмир Кустурица встретился с Владимиром Путиным и рассказал ему о своих творческих планах, сообщает Telegram-канал "Кремль. Новости".

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Деятель кино заявил, что он планирует снять 3 фильма, в основе которых будет лежать русская классическая литература — произведения Фёдора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого.

"Первый — "Инженер лёгких прогулок" — это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь — "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", <...> и третье — "Казаки" Льва Николаевича Толстого", — сообщил режиссёр президенту.

При этом Эмир Кустурица рассказал, что он раздумывает над окончанием своей деятельности. Однако Владимир Путин ответил, что пока ещё рано об этом говорить.

"Вы уже многое сделали. И, мне кажется, сделаете не меньше ещё", — сказал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Эмир Кустурица планирует создать фильм "Инженер лёгких прогулок". Во время беседы с ТАСС, он подробно рассказал о своей задумке.