Известная комедиантка Кати Варнава встанет на колени в спектакле, который покажут на Кипре

Екатерина Варнава исполнит роль Марлен Дитрих в постановке Саввы Савельева "Я – Марлен"

1:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Актрису "Камеди вумен" Екатерину Варнаву можно будет увидеть в роли Марлен Дитрих в постановке Саввы Савельева "Я — Марлен". Спектакль будет показан 4 апреля на Кипре и расскажет о судьбе всемирно известной немецкой дивы.

Фото: t.me/VarnavaEkaterina

История сконцентрирована на том, как Марлен Дитрих глубоко тронул рассказ Константина Паустовского "Телеграмма", после чего она приехала в Москву и стояла на коленях перед писателем.

"Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть. Мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного автора", — писала она в своих воспоминаниях.

Постановка также расскажет о разных жизненных периодах Дитрих, ведь она пережила взлеты и падения, одиночество и славу, любовь и войну. Начинающая актриса Екатерина Варнава поделилась своим видением роли и планами по воплощению образа самой известной женщины "вамп". Прежде всего Кати особо подчеркнула, что Марлен не видела препятствий на пути достижения своих целей. Варнава глубоко погрузилась в материал, изучала интервью, кинофильмы, живую игру на сцене.

"С какой точностью и артистизмом подавалась каждая фраза, каждый жест… Дива! Это все, что она позволяла людям знать о себе. Другой, поверженной, ее никто не видел. Я сделаю все возможное, чтобы это передать".

Ранее, известная своей эксцентричностью Екатерина Варнава, была задействована в спектаклях "Бульба.Пир", "Платонов болит" Театра на Малой Бронной и в театре-кабаре Crave.