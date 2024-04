Автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг грозит срок до семи лет за критику закона о трансгендерах*

Английская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг про "Гарри Поттера", потребовала, чтобы ее арестовали в Шотландии за посты про трансгендеров* в Сети Интернет.

