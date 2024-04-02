Автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг грозит срок до семи лет за критику закона о трансгендерах*

Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг потребовала арестовать ее за негативные посты про трансгендеров*

Английская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг про "Гарри Поттера", потребовала, чтобы ее арестовали в Шотландии за посты про трансгендеров* в Сети Интернет.

Фото: whitehouse.gov by Администрация президента is licensed under commons.wikimedia

Роулинг возмутилась введением нового закона, устанавливающего отягчающие обстоятельства для преступлений на почве ненависти. Закон называется: "Преступление на почве ненависти и общественный порядок". С его принятием в 2021 году ввели понятие "отягчающие обстоятельства", среди которых указаны "предрассудки"", в том числе "возбуждение ненависти к группе лиц". Он был принят шотландским парламентом в 2021 году и спровоцировал в обществе споры по поводу ограничения свободы слова. В силу закон вступил 1 апреля 2024 года.

"Свободе слова и убеждений пришел конец в Шотландии", — отреагировала Роулинг, при этом она еще и назвала трансгендерных женщин мужчинами.

Новый закон предусматривает наказание до семи лет тюрьмы, и если высказывания писательницы будут квалифицированы по данной статье, то по возвращении на родину ее могут задержать.

"В настоящее время я нахожусь за пределами страны, но если то, что я здесь написала, квалифицируется как правонарушение в соответствии с положениями нового закона, я с нетерпением жду ареста, когда вернусь на родину шотландского просвещения”, — написала она.

Роулинг столкнулась с осуждением и даже с преследованиями в 2020 году, когда впервые высказалась против трансгендеров. На нее ополчились даже звезды экранизации "Гарри Поттера" и ее поклонники.