Полежайкин из "Папиных дочек" чуть не остался без ног, а бывшая жена пытается забрать у него сына

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков стал бизнесменом и теперь живет на три города

В серьёзном взрослом мужчине Михаиле Казакове просто не узнать звезду любимого детского сериала. Только с появлением улыбки на лице, солидный бизнесмен превращается в двоечника Полежайкина из сериала "Папины дочки".

Фото: youtube.com by Кадр из видео YouTube

Сейчас актёр почти нигде не снимается, но его собственная жизнь напоминает остросюжетный сериал. В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты, чудом остался жив, но едва не лишился ног. После перелома, сложных операций и установки аппарата Елизарова актёр пережил еще и предательство со стороны супруги и приемной дочери. К счастью, у него остались хорошие отношения с сыном Мирославом.

Вспоминая прошлые отношения, Казаков рассказал, что его супруга встречалась с мужчиной, который сейчас с ней, еще до трагедии. Сейчас он помогает ей в буквальном смысле выбивать алименты. Михаил припомнил случай, когда этот человек ударил его в пах. И это притом, что у него штыри на всю длину ног.

Елена потребовала алименты на двоих детей, что возмутило Михаила, ведь он не является родным отцом девочки. А 10-летнему сыну он оплачивает и бассейн и языки, купил скрипку, гаджеты и многое другое.

По словам актера, бывшая жена не останавливается ни перед чем, чтобы выставить его в неприглядном свете. Дело дошло до того, что она заявила, будто он был под веществами, когда сломал ноги. А её дочь обвинила его в домашнем насилии. Сын часто звонит и жалуется, что дома его настраивают против отца, чуть ли не доводя мальчика до истерики.

Все из-за того, что Елена затребовала 100 тысяч алиментов, но ему присудили всего 14. Актер считает, что скандалами она только испортила все, ведь он давал намного больше. А сейчас неизвестно, что можно купить сыну на такие деньги. Единственное, что его радует, это то, что Мирослав постоянно находится рядом с ним, хотя формально живет с матерью.

"По сути, с восьми утра до восьми вечера он каждый день у меня. Соответственно, на всякие кружки, еще куда-то вожу его либо я, либо моя мама", — рассказывает Михаил.

Сейчас актер пытается восстановить здоровье после травмы и сосредоточиться на работе. Несмотря на то что ему пророчили 15 лет реабилитации, Михаил уже бросил костыли. Мужчина живет на три города, часто бывает в Москве и Петербурге, не забывает и родную Тверь. Сейчас он — успешный предприниматель. И не теряет надежды встретить искреннюю любовь.