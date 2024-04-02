Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Барселона повышает налог для туристов с 1 апреля
Шаляпин назвал Петросяна двухсотлетним и поздравил с рождением дочери
Московские химики изобрели плёнку для защиты электродов ЭКГ от пота
Эксперты назвали самые сложные породы кошек
Известна стоимость самой старой квартиры в Москве
Пассажиров могут оштрафовать на дороге, потому что они неправильно вышли из автомобиля
Выбираем правильных соседей для сладкого перца
36-летняя Либерж Кпадону умерла от остановки сердца
"Доширак" планирует локализовать в РФ производство чипсов
Полежайкин из "Папиных дочек" чуть не остался без ног, а бывшая жена пытается забрать у него сына

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков стал бизнесменом и теперь живет на три города

Кино

В серьёзном взрослом мужчине Михаиле Казакове просто не узнать звезду любимого детского сериала. Только с появлением улыбки на лице, солидный бизнесмен превращается в двоечника Полежайкина из сериала "Папины дочки".

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков стал бизнесменом и теперь живет на три города
Фото: youtube.com by Кадр из видео YouTube

Сейчас актёр почти нигде не снимается, но его собственная жизнь напоминает остросюжетный сериал. В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты, чудом остался жив, но едва не лишился ног. После перелома, сложных операций и установки аппарата Елизарова актёр пережил еще и предательство со стороны супруги и приемной дочери. К счастью, у него остались хорошие отношения с сыном Мирославом.

Вспоминая прошлые отношения, Казаков рассказал, что его супруга встречалась с мужчиной, который сейчас с ней, еще до трагедии. Сейчас он помогает ей в буквальном смысле выбивать алименты. Михаил припомнил случай, когда этот человек ударил его в пах. И это притом, что у него штыри на всю длину ног.

Елена потребовала алименты на двоих детей, что возмутило Михаила, ведь он не является родным отцом девочки. А 10-летнему сыну он оплачивает и бассейн и языки, купил скрипку, гаджеты и многое другое.

По словам актера, бывшая жена не останавливается ни перед чем, чтобы выставить его в неприглядном свете. Дело дошло до того, что она заявила, будто он был под веществами, когда сломал ноги. А её дочь обвинила его в домашнем насилии. Сын часто звонит и жалуется, что дома его настраивают против отца, чуть ли не доводя мальчика до истерики.

Все из-за того, что Елена затребовала 100 тысяч алиментов, но ему присудили всего 14. Актер считает, что скандалами она только испортила все, ведь он давал намного больше. А сейчас неизвестно, что можно купить сыну на такие деньги. Единственное, что его радует, это то, что Мирослав постоянно находится рядом с ним, хотя формально живет с матерью.

"По сути, с восьми утра до восьми вечера он каждый день у меня. Соответственно, на всякие кружки, еще куда-то вожу его либо я, либо моя мама", — рассказывает Михаил.

Сейчас актер пытается восстановить здоровье после травмы и сосредоточиться на работе. Несмотря на то что ему пророчили 15 лет реабилитации, Михаил уже бросил костыли. Мужчина живет на три города, часто бывает в Москве и Петербурге, не забывает и родную Тверь. Сейчас он — успешный предприниматель. И не теряет надежды встретить искреннюю любовь.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Последние материалы
Хирург Володченков рассказал о неудачной подтяжке лица у Пугачевой
Дизайнер предупредила, когда шторы неуместны
Как проводить первую подкормку чеснока?
Иосиф Пригожин признался, что Валерия хотела покинуть сцену
Пассажирка устроила стриптиз во время полета в Москву и шокировала всех
Вера Брежнева показала весеннюю фотосессию с цветами
Певица Наталья Подольская показала лицо без фильтров и макияжа
Запеканка с беконом, колбасой и бататом: как приготовить на завтрак
В Московском планетарии рассказали о ретроградном Меркурии
Илья Авербух впервые встретил Лизу Арзамасову на катке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников