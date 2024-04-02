"Я его не знаю как актёра!": Василий Ливанов жёстко раскритиковал Дмитрия Назарова после его стихотворения о теракте в "Крокусе"

Василий Ливанов, считающий Дмитрия Назарова предателем родины, возмутился стихотворением актёра о теракте в "Крокусе", а также тем, что звезда сериала "Кухня" высказался о том, что Аллея Ангелов в Донецке, созданная в память о детях, погибших в Донбассе, — это фейк.
Ливанов заявил, что, несмотря на популярность Назарова, которую ему принесла роль в сериале "Кухня", у актёра нет каких-либо значительных ролей.
"Что сыграл этот Дмитрий Назаров? Я за ним каких-то подвигов актёрских не знаю. Вот вы говорите, что он сыграл в сериале "Кухня". И что, это повод о нём говорить как об актёре? Я не знаю его как актёра, совершенно!" — сказал Ливанов в беседе с aif.ru.
Также Ливанов высказал своё мнение о том, что Назаров — подлец, деятельность которого — начало его конца.
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