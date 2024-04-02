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Второй сезон "Папиных дочек" выйдет 15 апреля с Ильёй Авербухом в роли самого себя

Илья Авербух сыграет сам себя во втором сезоне "Папиных дочек"

Кино

15 апреля на СТС выйдет первая серия второго сезона "Папиных дочек". Помимо знакомых героев, в сериале появится ещё один персонаж — Илья Авербух, которого сыграет, конечно, сам фигурист.

Илья Авербух сыграет сам себя во втором сезоне "Папиных дочек"
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Авербух рассказывал, что у него уже был опыт съёмок в кино, но тогда он сразу понял, что это не его путь. Сейчас он согласился вняться в "Папиных дочках", потому что этот сериал близок всей его семье, ведь в нём играет его жена Елизавета Арзамасова.

"Сериал родной для нашей семьи, в других случаях я бы не согласился. Я всего однажды снялся в кино. Тогда мне казалось, что могу стать большим актёром, но, увидев себя на экране, понял, что это первый и последний раз, что эта история абсолютно не по мне", — рассказал Илья Авербух "Газете.ру".

Во втором сезоне "Папиных дочек" будут участвовать те же артисты, что и раньше: Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и другие.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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