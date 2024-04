Второй сезон "Папиных дочек" выйдет 15 апреля с Ильёй Авербухом в роли самого себя

15 апреля на СТС выйдет первая серия второго сезона "Папиных дочек". Помимо знакомых героев, в сериале появится ещё один персонаж — Илья Авербух, которого сыграет, конечно, сам фигурист.

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic