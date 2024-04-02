Дев Патель рассказал, что продолжил снимать и принимать участие в "Манкимэне" несмотря на несчастный случай

Дев Патель продолжил съёмки "Манкимэна" несмотря на перелом руки

На днях актёр и режиссёр Дев Патель принял участие в "Ночном шоу с Джимми Фэллоном". В ходе него он рассказал, что продолжил съёмки фильма "Манкимэн" несмотря на перелом руки. Об этом пишет портал "Deadline".

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Дев Патель сообщил, что после несчастного случая он не захотел подвергать свой проект опасности. Поэтому деятель кино решил продолжить съёмки фильма, в котором он является и актёром, и режиссёром.

"На следующий день [после перелома руки] я сразу же вернулся на съёмочную площадку, где приходилось кувыркаться и отскакивать от окна", — поделился Дев Патель.

Премьера "Манкимэна" в нашей стране должна состояться 11 апреля. В основе сюжета — желание мести главного героя за трагическую смерть матери.