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Дев Патель рассказал, что продолжил снимать и принимать участие в "Манкимэне" несмотря на несчастный случай

Дев Патель продолжил съёмки "Манкимэна" несмотря на перелом руки

Кино

На днях актёр и режиссёр Дев Патель принял участие в "Ночном шоу с Джимми Фэллоном". В ходе него он рассказал, что продолжил съёмки фильма "Манкимэн" несмотря на перелом руки. Об этом пишет портал "Deadline".

Дев Патель продолжил съёмки "Манкимэна" несмотря на перелом руки
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дев Патель сообщил, что после несчастного случая он не захотел подвергать свой проект опасности. Поэтому деятель кино решил продолжить съёмки фильма, в котором он является и актёром, и режиссёром. 

"На следующий день [после перелома руки] я сразу же вернулся на съёмочную площадку, где приходилось кувыркаться и отскакивать от окна", — поделился Дев Патель.

Премьера "Манкимэна" в нашей стране должна состояться 11 апреля. В основе сюжета — желание мести главного героя за трагическую смерть матери.

Манкимэн | Официальный трейлер | Фильм 2024
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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