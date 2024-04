Дев Патель рассказал, что продолжил снимать и принимать участие в "Манкимэне" несмотря на несчастный случай

На днях актёр и режиссёр Дев Патель принял участие в "Ночном шоу с Джимми Фэллоном". В ходе него он рассказал, что продолжил съёмки фильма "Манкимэн" несмотря на перелом руки. Об этом пишет портал "Deadline".

